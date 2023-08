Apagão atinge vários estados brasileiros; ONS ainda apura as causas

Atualizada às 10h47min

O Rio Grande do Sul e vários estados brasileiros registraram um apagão no início da manhã desta terça-feira (15). Segundo o Operador Nacional do Sistema (ONS), uma ocorrência na rede de operação no Sistema Interligado Nacional (SIN) interrompeu 16 mil MW no Norte e Nordeste, afetando outras regiões. O ONS ainda está apurando a dimensão das áreas afetadas e o que causou o problema.

“A interrupção ocorreu devido a abertura, às 8h31, da interligação Norte/Sudeste. As causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas. A recomposição já foi iniciada em todas as regiões e até às 9h16, 6 mil MW já foram recompostos”, informou a nota do ONS.

No Rio Grande do Sul, o Grupo Equatorial Energia, empresa que tem a concessão da CEEE, registrou falta de luz por volta de 8h30min em várias cidades, incluindo Porto Alegre. Na Capital, a interrupção na energia afetou o funcionamento de semáforos nas áreas Central, Farrapos e Sertório.

Nos estados em que o Grupo Equatorial atua (Alagoas, Amapá, Maranhão, Goiás, Pará, Piauí e Rio Grande do Sul), a normalização já foi iniciada.

A CPFL informa que registrou nesta manhã interrupção do fornecimento de energia para parte dos clientes das quatro distribuidoras, CPFL Paulista, Piratininga, Santa Cruz e RGE. A CPFL esclarece que todos os clientes foram restabelecidos e aguarda maiores informações do ONS referente a causa.