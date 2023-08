Prêmio Exportação RS vai para 69 empresas gaúchas em 2023

Osni Machado

O Prêmio Exportação RS chega a sua 51ª edição, neste ano, reconhecendo 69 empresas e, deste modo, refletindo o interesse crescente dos empresários gaúchos pela pauta do comércio exterior. O presidente do Conselho do Prêmio Exportação RS, Fabrício Forest, comemora o atual cenário do evento, lembrando que ao longo das edições já foram destacadas pelo prêmio mais de 700 empresas de diferentes áreas. Entre os diferenciais do evento deste ano - que tem agendada a sua cerimônia de premiação para a próxima semana, no dia 17 de agosto, na Casa NTX, em Porto Alegre - está a criação da categoria Economia Criativa e a homenagem ao presidente da Randoncorp, Daniel Randon, como Personalidade Competitividade Internacional 2023. Forest informa que serão entregues, na cerimônia, a Distinção Especial de Exportador Diamante, por conquistar 10 edições, e a Distinção Especial de Exportador Ouro, por vencer cinco vezes, respectivamente, para quatro e nove companhias. “O mérito tem como objetivo valorizar os resultados mercadológicos dessas empresas. Também procura destacar as estratégias inovadoras e globalizadas para competir com diversos players no mercado”, cita. Ele explica que outra particularidade dessa premiação é estimular a participação de mais organizações. O prêmio, de acordo com o presidente do Conselho, também serve para promover a integração das empresas gaúchas para troca de informações e debater temas relevantes ao comércio internacional. O Conselho é formado por lideranças de instituições que possuem relação de suporte ou apoio ao cenário exportador gaúcho. São elas: ADVB/RS, ApexBrasil, Badesul, Banco do Brasil, Banrisul, BRDE, Farsul, Federasul, Fecomércio-RS, Fiergs, Transforma RS, Lide-RS, Portos RS, Sebrae RS, Secretaria do Desenvolvimento Econômico (Sedec) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). “A distinção serve, igualmente, para fortalecer a economia”, lembra. A experiência e o conhecimento das empresas e dos profissionais ao longo do tempo também são pontos importantes exaltados pela distinção, lembra o CEO do Prêmio Exportação RS, Edmilson Milan. Os organizadores destacam o lema do evento: “O Prêmio Exportação RS reconhece para inspirar”. Em 2022 a premiação completou 50 anos de existência e alcançou o número de 68 organizações vencedoras. O presidente do Conselho do Prêmio Exportação RS, Fabrício Forest e o CEO do Prêmio Exportação RS, Edmilson Milan estiveram na sede do Jornal do Comércio, nesta quinta-feira (10). Na oportunidade, eles foram recebidos pelo diretor de Operações do JC, Giovanni Jarros Tumelero.