Prêmio Exportação RS divulga as 69 empresas vencedoras

O Conselho do Prêmio Exportação RS reconhecerá 69 empresas na 51ª edição do mérito, que enaltece organizações com desempenho destaque no cenário exportador. A cerimônia de premiação com o maior número de vencedores da história da distinção será realizada no dia 17 de agosto, na Casa NTX, em Porto Alegre. Na oportunidade, também serão entregues a Distinção Especial de Exportador Diamante, por conquistar dez edições, e a Distinção Especial de Exportador Ouro, por vencer cinco vezes, respectivamente, para quatro e nove companhias. O presidente da Randoncorp, Daniel Randon, também será homenageado como Personalidade Competitividade Internacional 2023. Abaixo, segue a lista completa dos vencedores.



De acordo com o presidente do Conselho do Prêmio Exportação RS, Fabrício Forest, a atuação de mais de 50 anos e o reconhecimento de mais de 700 empresas de diferentes áreas neste período elevaram o movimento do mérito ao patamar de agente desenvolvedor do cenário exportador gaúcho. “Nosso propósito em reconhecer estas organizações que apresentaram resultados mercadológicos significativos e de destaque, mediante estratégias inovadoras e globalizadas para competir com diversos players no mercado, é, além de estimular a sequência deste trabalho em cada uma, poder inspirar novas organizações a desbravarem novos mercados e iniciarem o trabalho exportador nas suas agendas, independente do porte ou segmento”, afirma.



O Conselho do Prêmio Exportação RS é formado por lideranças de instituições que possuem relação de suporte ou apoio ao cenário exportador gaúcho. São elas: ADVB/RS, ApexBrasil, Badesul, Banco do Brasil, Banrisul, BRDE, FARSUL, Fecomércio, Federasul, FIERGS, Lide-RS, Portos RS, Sebrae-RS, Secretaria do Desenvolvimento Econômico (Sedec), Hub Transforma RS e UFRGS.



Confira os agraciados do 51º Prêmio Exportação RS em 2023:



Destaque Branding Internacional

STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.

MARIA PAVAN

Marcopolo

Randon

Kappesberg







Destaque Empresas Comerciais Exportadoras e Trading Companies



SOUTH SERVICE TRADING S/A



PRIORITY AUTOMOTIVE - Distinção Especial de Exportador Ouro





Destaque Inovação Tecnológica



Systemhaus



CMPC





Destaque Pequeno Desbravador Internacional



Alho Pan Alimentos



Dolphin - Santo Site Tecnologia



Sandálias CleanUp





Destaque Serviços de Suporte à Exportação



Interlink Cargo - Distinção Especial de Exportador Diamante



AD Shipping



Euro-América



Pibernat Logística



Corelog Logistica



DoraGroup (DGI) - Distinção Especial de Exportador Ouro



CLEMAR ASSESSORIA E LOGÍSTICA EM COMÉRCIO INTERNACIONAL



Kuehne+Nagel Porto Alegre



Efficienza Negócios Internacionais



Wilson Sons - Unidade Tecon Rio Grande - Distinção Especial de Exportador Diamante



GRUPO ORION MARITIMA



DGI LOGISTICA E COMÉRCIO LTDA



Banrisul Armazéns Gerais S/A - Distinção Especial de Exportador Ouro





Destaque Setorial - Agro



Schio - Distinção Especial de Exportador Diamante



3tentos



Be8



VENCE TUDO



SLC Agrícola



Cooperativa Vinícola Aurora



Naturovos



RAR



Vinícola Salton





Destaque Setorial - Indústria



AMMANN DO BRASIL



Resinas Jardim



Nutrire - Distinção Especial de Exportador Ouro



DINAMIK



Finger Móveis Planejados



Dubai Alimentos



Fante Bebidas



Peccin



Bigfer



CRISDU MODA INTIMA LTDA



Killing



Docile



HYVA DO BRASIL LTDA



Wellour



Tecnovin do Brasil



Termolar - Distinção Especial de Exportador Ouro



FCC



Dana



Forbal Automotive - Distinção Especial de Exportador Ouro



Maxiforja Componentes Automotivos Ltda



Doripel Móveis - Distinção Especial de Exportador Ouro



Xalingo



Pisani Plásticos - Distinção Especial de Exportador Ouro



SENA MADEIRAS



Cachaçaria Weber Haus



Bebidas Chiamulera



Vidroforte



TDK



NOKO QUÍMICA



CALÇADOS BEIRA RIO S.A. - Distinção Especial de Exportador Ouro



Taurus Armas S.A. - Distinção Especial de Exportador Diamante



Organique



Mega Embalagens





Economia Criativa



Druzina Content