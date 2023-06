Sindiágua/RS critica manobra da PGE para liberar assinatura do contrato de alienação da Corsan no TCE

governo gaúcho busca o auxílio do presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Alexandre Postal concluir a privatização da Corsan. O pleito é que o dirigente suste a cautelar, dada pela conselheira substituta Daniela Zago, que impede que o contrato de venda da companhia seja firmado. Para o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto do Rio Grande do Sul (Sindiágua/RS) essa solicitação é descabida. Por meio da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), o, para. O pleito é que o dirigente, dada pela conselheira substituta Daniela Zago,. Para o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto do Rio Grande do Sul (Sindiágua/RS) essa

Conforme nota do sindicato, o expediente equivale à medida judicial conhecida como Suspensão de Liminar e de Sentença. Para a entidade, é incabível o uso desse instrumento porque ele tem como exigência a contemporaneidade entre a liminar e o pedido para cassá-la. A lei, aponta o sindicato, exige “perigo atual e iminente” e a liminar foi concedida no TCE há mais de seis meses.



Outro argumento do Sindiágua/RS é que eventual decisão favorável do presidente do TCE ao pedido da PGE se constituiria em inaceitável intervenção no processo em andamento no tribunal. “Tal decisão impediria, de modo ilegal e imoral, o indispensável pronunciamento do Ministério Público de Contas em procedimento que investiga possível prejuízo bilionário ao erário”, ressalta o comunicado da entidade.