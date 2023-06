Eletrobras pode recusar adesão ao PDV de funcionários considerados essenciais

Jefferson Klein

A abertura do novo Plano de Demissão Voluntária (PDV) da Eletrobras próximo ao fim do contrato de fornecimento de energia da termelétrica a carvão Candiota 3 (gerida pela controlada CGT Eletrosul) gerou o receio por parte do Sindicato dos Eletricitários do Rio Grande do Sul (Senergisul) de que possa ocorrer uma adesão em massa à medida pelos funcionários da térmica gaúcha. No entanto, a Eletrobras afirma, através de nota, que “não vai abrir mão de profissionais que julgar imprescindíveis para o funcionamento da usina de Candiota ou de qualquer outra de suas operações”. O acordo de fornecimento de energia da planta se encerra em 31 de dezembro de 2024.