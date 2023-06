Risco de fechamento da usina Candiota 3 pode fazer com que vários trabalhadores busquem opção por PDV

Eletrobras anunciou nesta segunda-feira (19) o seu novo Plano de Demissão Voluntária (PDV) termelétrica a carvão de Candiota 3, que é gerida pela controlada do grupo, a CGT Eletrosul. Como o contrato de fornecimento de energia da usina gaúcha se encerra em 31 de dezembro de 2024, a diretora estadual do Sindicato dos Eletricitários do Rio Grande do Sul (Senergisul), Maria Cristina Silva da Silva, receia que a incerteza e a insegurança quanto ao futuro do empreendimento possam ocasionar uma adesão maciça ao PDV por parte dos funcionários dessa planta. anunciou nesta segunda-feira (19) o seue a ação deve ter um forte impacto na, que é gerida pela controlada do grupo, a. Como oda usina gaúcha se, a diretora estadual do Sindicato dos Eletricitários do Rio Grande do Sul (Senergisul), Maria Cristina Silva da Silva, receia que aquanto ao futuro do empreendimento possam ocasionar umaao PDV por parte dos funcionários dessa planta.

A dirigente considera um “terrorismo” contra os funcionários da usina o PDV apresentado. Ela ressalta que a medida deverá gerar uma precarização dos empregos na região de Candiota. Maria Cristina acrescenta que chegou aos trabalhadores a informação que está previsto para 12 de julho um pronunciamento por parte da Eletrobras confirmando o fechamento da termelétrica a carvão.

A integrante do Senergisul comenta que na usina são cerca de 200 funcionários que estariam aptos a adotar o PDV. No entanto, a atividade da usina afeta direta e indiretamente mais de 2 mil pessoas envolvidas com mineração, serviços, comércio, entre outros, assim como contribui com a geração de receitas para o município. Na próxima segunda-feira (26), Maria Cristina adianta que está previsto um ato, em frente ao estacionamento da termelétrica, com representantes da comunidade local e de trabalhadores, defendendo a manutenção da usina. “Temos que impedir o fechamento (da térmica), porque o impacto econômico vai ser devastador para a região”, adverte.

Maria Cristina salienta que, assim como a expansão do contrato da usina Candiota 3, outra alternativa que está sendo estudada para que os reflexos econômicos da transição energética sejam atenuados na região é o desenvolvimento de uma cadeia de gaseificação do carvão. No total de suas empresas (CGT Eletrosul, Chesf, Eletronorte, Furnas e Eletropar), aponta comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Eletrobras espera a saída de até 1.574 colaboradores com o mais recente PDV.