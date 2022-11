Eletrobras confirma que irá se desfazer da térmica a carvão Candiota 3 até 2025

Motivo de polêmica, por um lado significa mais segurança para o abastecimento de energia, mas por outro tem maior impacto ambiental que outras fontes, a termelétrica a carvão Candiota 3, localizada no município de mesmo nome, deixará de fazer parte dos ativos da Eletrobras até 2025. O presidente da companhia, Wilson Ferreira Júnior, afirma que a usina gaúcha, que é administrada pela subsidiária do grupo, a CGT Eletrosul, será vendida ou descomissionada (desligada) até o fim do seu contrato de fornecimento de energia que se encerra em 31 de dezembro de 2024.

A operação dessa antiga térmica a carvão, inaugurada em 2011, não combina com os planos futuros da empresa, mais voltados à energia renovável. “Temos a ambição de ser uma green major global, é um dos princípios que está orientando a nossa estratégia”, frisa o executivo. Ele lembra que, antes de Candiota 3, as fases A e B desse complexo termelétrico já foram desmobilizadas e encontram-se hoje inoperantes.

Ferreira Júnior acrescenta que a Eletrobras tem a possibilidade de reduzir em 54% suas emissões nos próximos dois anos e, para atingir a essa meta, será uma enorme contribuição tirar a térmica a carvão da lista de usinas pertencentes à companhia. Apesar da disposição da empresa, o futuro afastamento da Eletrobras do empreendimento não significa necessariamente que a estrutura deixará de operar.

A atração de eventuais interessados na termelétrica e a sua venda não estão descartadas. Ferreira Júnior recorda que, recentemente, a térmica a carvão Pampa Sul, também situada em Candiota, foi alienada. A Engie Brasil Energia repassou essa termelétrica aos fundos de investimentos Grafito e Space X, geridos pelas empresas Starboard e Perfin, respectivamente, por R$ 450 milhões.

Enquanto Pampa Sul tem uma capacidade instalada de 345 MW, com operação comercial iniciada em 2019, a potência de Candiota 3 é de 350 MW, o que representa aproximadamente 9% da demanda média de energia elétrica do Rio Grande do Sul. Além da usina na região da Campanha, a Eletrobras tem outro negócio iminente no Rio Grande do Sul. Em julho, o grupo CSN venceu o leilão pelos 66,23% do capital social que o governo gaúcho possuía na CEEE-G (antigo braço de geração da estatal). A Eletrobras mantém a participação de 32,74% nessa companhia e já passou por situação semelhante quando vendeu as ações que tinha na CEEE-T (segmento de transmissão também privatizado) para a CPFL, por R$ 1,1 bilhão.

Ferreira Júnior explica que, como aconteceu no caso da CEEE-T, o comprador da CEEE-G tem a obrigação de fazer uma oferta pública de compra da participação remanescente dos demais acionistas. O dirigente estima que a CSN deverá fazer isso nos próximos meses. Ele adianta que a perspectiva é que o valor das ações da Eletrobras na empresa gaúcha de geração de energia possa chegar a algo perto de R$ 490 milhões. “E, obviamente, se ela (CSN) fizer a oferta nessas bases, nós seguiremos o mesmo caminho que fizemos com a CEEE-T (vendendo a participação da Eletrobras)”, afirma. O executivo participou nesta quinta-feira (10) de coletiva online concedida à imprensa para detalhar os resultados financeiros da companhia no terceiro trimestre deste ano.