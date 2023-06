Ampliação da BR-448 deve constar no novo PAC que será apresentado em julho

próximos quatro anos um robusto desembolso de recursos federais nas estradas do Rio Grande do Sul. Conforme o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República, Paulo Pimenta, a expectativa é de um aporte de cerca de R$ 7 bilhões nesse período, sendo R$ 1,7 bilhão já em 2023. Uma das obras previstas, e que deve constar no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que será lançado em julho prolongamento da BR-448 até o município de Portão.] É esperado para osum robusto. Conforme o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República, Paulo Pimenta, a expectativa é de um aporte de cerca de R$ 7 bilhões nesse período, sendo R$ 1,7 bilhão já em 2023. Uma das obras previstas, e que deve constar no, é oaté o município de Portão.]

A também chamada Rodovia do Parque vai atualmente do entroncamento com a BR-116/RS-118 (Sapucaia do Sul) ao entroncamento com a BR-290 (Porto Alegre), totalizando uma extensão de 22,34 quilômetros. De acordo com o ministro, a ampliação da rodovia deverá ser de cerca de 18 quilômetros. Pimenta detalha que já foi contratado o projeto executivo da obra no qual será definido o orçamento da iniciativa. Esse trabalho deverá ser entregue em junho de 2024. O ministro adianta também que no dia 30 de junho está prevista a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Rio Grande do Sul e uma das suas agendas é relativa a esse empreendimento.

duplicação das pontes do Rio do Sinos “O primeiro compromisso do presidente será o sobrevoo do trajeto da obra que queremos licitar”, revela o ministro. Lula também deverá passar pela BR-116, na região Metropolitana, para acompanhar os trabalhos de, que devem ser concluídos até dezembro deste ano, e a construção do novo viaduto no bairro Scharlau, em São Leopoldo, prevista para terminar no primeiro semestre de 2024.

Fora da área de infraestrutura, Lula ainda fará uma visita ao hospital de Clínicas de Porto Alegre e está previsto um encontro com o governador Eduardo Leite. No Palácio Piratini, a ideia, detalha Pimenta, é convidar todos os ex-governadores do Rio Grande do Sul para debater o futuro do País e do Estado. “Antigamente existia uma máxima na política: passou a eleição, quem foi eleito é o eleito não só de quem votou nele, mas de todos. Precisamos recuperar essa capacidade de conviver no ambiente democrático”, defende o ministro.

Ainda na região Metropolitana, Pimenta ressalta que o governo federal está discutindo com o governo gaúcho e a prefeitura da Capital a realocação das cerca de 700 famílias no entorno da segunda ponte sobre o Guaíba para concluir a última alça da estrutura. No Interior, uma das obras citadas pelo ministro é na BR-290, onde deverão ser feitos cerca de 100 quilômetros de terceira pista entre Cachoeira do Sul e Uruguaiana. Outra proposta analisada pela União é a construção de uma rodovia entre Santa Maria até Santo Ângelo.

Congresso Estadual de Infraestrutura promovido pela Federasul. Na ocasião, o ministro também comentou sobre a posição do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central em manter a taxa Selic em 13,75% Pimenta foi um dos participantes nesta quinta-feira (22) dopromovido pelaNa ocasião, o ministro também comentou sobre aem, lamentando a decisão. “Isso é um juro real de 8%, 10% ao mês, é o juro mais alto do mundo e está estrangulando a capacidade produtiva do País. O Banco Central está na contramão do Brasil e nós vamos insistir muito em uma mudança dessa política”, enfatizou.

Outro palestrante do congresso foi o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, que afirmou que o governo do Estado já tem disponibilizado no orçamento deste ano R$ 270 milhões para investimentos em rodovias, em ações como recuperação asfáltica, acessos, ligações regionais, entre outras. Porém, o secretário comenta que, com a finalização da venda da Corsan, o Estado terá uma melhor condição para fazer aportes e o montante desembolsado pode chegar a cerca de R$ 500 milhões. Sobre as chuvas recentes que assolaram o Rio Grande do Sul, o dirigente relata que o prejuízo com danos em rodovias, pontes e estradas vicinais foi na ordem de R$ 30 milhões.

LEIA MAIS: Trabalhadores aprovam proposta de acordo coletivo com a Corsan

LEIA MAIS: Procuradoria Geral do Estado se manifesta pela manutenção de sigilo da Corsan

Principais ações do governo federal em obras de infraestrutura no Rio Grande do Sul:



•BR-116/RS - Duplicação Porto Alegre – Pelotas: 147 km duplicados. Entrega mais 35 km duplicados em 2023 lotes 6, 8 e 9;

•BR-116/RS - Construção da Ponte de Camaquã e Viaduto Pompéia: ordem de serviços em março (obra)

•BR-116/RS - Adequação Porto Alegre Novo Hamburgo: conclusão do Complexo dos Sinos em 2023

•BR-290/RS - Duplicação Eldorado do Sul - Pântano Grande: entrega de 14 km em 2023

•BR-158/287/RS - Travessia de Santa Maria: conclusão em 2023;

•BR-285/RS - São José dos Ausentes: obra iniciada

•Ponte Porto Xavier: ordem de início já emitida para elaboração dos projetos de engenharia (aguardando TR IBAMA);

•Ponte de Ibicuí: assinatura e Ordem de Serviço para execução das obras em 31/03;

•BR-448/RS Prolongamento até ERS-240: ordem de serviço p/ elaboração dos projetos;

•BR-285 Travessia Urbana de Ijuí: licitação no 2º sem./2023

•BR-290/RS Projeto da ponte Triunfo - São Jerônimo: lançar o edital de contratação 2º semestre de 2023.

Fonte: governo federal