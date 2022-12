Estado sela acordo com Esteio para conclusão de viaduto de ligação à BR-448

O governo do Estado e a prefeitura de Esteio assinaram, na tarde desta quinta-feira (29), no Palácio Piratini, um protocolo de intenções para a conclusão do viaduto de ligação entre a avenida Celina Kroeff e a BR-448, a Rodovia do Parque. A retomada da obra, com a conclusão do viaduto, vai integrar a malha municipal de Esteio à BR-448, reduzindo o tempo de deslocamento de passageiros e de cargas e contribuindo para o desenvolvimento da cidade. Também facilitará o acesso ao Parque de Exposições Assis Brasil.

O governador, Ranolfo Vieira Junior, destacou a relevância da obra para a região. "Como morador de Esteio, sei muito bem da importância desta obra em termos de logística e para o desenvolvimento, não só de Esteio, mas de todos os municípios da região. É uma obra que também terá um grande impacto na região durante a Expointer", disse.

O valor total estimado do convênio é de R$ 7.968.925,80, sendo o Estado responsável pelo aporte de R$ 6.375.140,64 e o município com a contrapartida mínima de 20%, o equivalente a R$ 1.593.785,16. O prazo para a conclusão é de 24 meses, considerando trâmites para licitação e execução das obras.

"Essa é uma demanda esperada há muito tempo e de relevância para o Estado, não só para Esteio, em função da Expointer e de toda a área industrial do entorno que será beneficiada. Era um acesso com muitos acidentes. Uma realidade que será transformada com essa obra", disse o secretário Luiz Gustavo de Souza.

Desde a paralisação da obra, em dezembro de 2013, o acesso principal à cidade de Esteio pela BR-448 é feito por uma via alternativa que passa pela avenida Cezar Antonio Bettanin, em um trajeto mais extenso.

A obra também vai possibilitar o acesso direto à BR-448 junto ao Condomínio Industrial Carlos Helfensteller, inaugurado recentemente e localizado na avenida Celina Kroeff, favorecendo a logística das empresas que estão se instalando no local e dos novos empreendimentos. Participaram da assinatura o governador Ranolfo Vieira Júnior, o secretário de Logística e Transportes, Luiz Gustavo de Souza, e o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal.