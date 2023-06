Governo gaúcho anuncia redução de taxa logística durante abertura da Transposul

redução de custos. Dentro dessa lógica, os transportadores de cargas rodoviárias comemoraram a decisão do governo do Estado de diminuir em pelo menos 90% a cobrança das Autorizações Especiais de Trânsito (AETs), efetuada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). A informação dessa medida foi dada pelo secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, nesta terça-feira (20), no primeiro dia da Transposul 2023, a maior feira de transporte e logística do Sul do Brasil A competitividade de um setor passa por suaDentro dessa lógica, oscomemoraram a decisão do governo do Estado deefetuada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). A informação dessa medida foi dada pelo secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, nesta terça-feira (20), no primeiro dia daque está sendo realizada no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre,

entre os mais baixos do País. "Aquele que pagava R$ 1 mil, vai pagar menos de R$ 100,00, aquele que pagava, por exemplo, R$ 200,00, vai pagar R$ 20,00", destaca o secretário. A Autorização Especial de Trânsito é um documento de porte obrigatório necessário ao veículo, com ou sem carga, que não se enquadre nas dimensões ou nos limites de peso estabelecidos pela Resolução Nº 882/2021 do Contran. Os custos desses encargos variam dependendo das características do transporte que será realizado.

De acordo com o secretário, a efetiva diminuição da taxa deve ocorrer nos próximos 30 a 60 dias. Durante a abertura da Transposul, que será encerrada na sexta-feira (23), Costella ressaltou ainda que o governo do Estado, nos últimos 12 meses, já investiu quase R$ 2 bilhões nas rodovias do Rio Grande do Sul. Sobre a mudança das AETs, o presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Estado do Rio Grande do Sul (Setcergs), Sérgio Gabardo, considera como “a melhor notícia da feira”.

otimista quanto à projeção dos resultados do encontro.

Gabardo lembra que no ano passado mais de 20 mil pessoas passaram pelo evento e a movimentação de negócios foi na ordem de R$ 1 bilhão. Para essa edição de 2023, ele espera um montante ainda maior, na ordem de 50%, até porque os valores de caminhões e equipamentos aumentaram. O representante do Setcergs acrescenta que é importante o transportador ficar atento às novas tecnologias que possibilitem cortar custos e operar com mais segurança. "E o caminhão novo é mais sustentável e mais econômico", enfatiza. O dirigente também está otimista quanto à projeção dos resultados do encontro.