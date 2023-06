Bolsonaro tem agenda em Porto Alegre na quinta e sexta-feira

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL, 2019-2022) estará em Porto Alegre nesta semana, onde cumpre agenda partidária e participando evento sobre transporte e logística.

Bolsonaro desembarca no Aeroporto Internacional Salgado Filho na manhã de quinta-feira (22) para participar da Transposul. O ex-presidente seguirá direto do aeroporto para o evento, que ocorre na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs).

Na sexta-feira (23), terá encontro partidário com o PL gaúcho, a ser realizado na Assembleia Legislativa, seguido de almoço, restritos, exclusivamente, a membros do Partido Liberal. Nessa ocasião o PL-RS irá discutir internamente assuntos de seu interesse.