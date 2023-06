Estão abertas as inscrições gratuitas para TranspoSul

A 23ª TranspoSul Feira de Transporte e Logística, um dos maiores eventos do setor de transporte e logística do Brasil, está com inscrições abertas. O encontro será realizado em Porto Alegre, entre os dias 20 e 23 de junho. Os interessados poderão antecipar o credenciamento de forma online e gratuita através do site https://transposul.com/

O evento reunirá o que há de mais inovador no setor proporcionando negócios e conhecimento em temas atuais que impactam a vida das empresas e profissionais. Para essa edição, o horário foi alterado passando a funcionar das 14h às 21h, na Fiergs, em Porto Alegre. A mudança atendeu a pedido dos participantes para que pudesse ser facilitada a visitação.

A feira conta com a presença de grandes marcas fabricantes de caminhões e de diversos setores que envolvem o transporte e a logística. Além disso, serão quatro dias de palestras com temas mais importantes do setor.