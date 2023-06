ExpoBento e Fenavinho se despedem neste fim de semana com agenda diversa

A 31ª ExpoBento e a 18ª Fenavinho encerram as suas atividades neste fim de semana com uma agenda diversificada aos visitantes que passarem pelo Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Entre as iniciativas mais esperadas, estão as finais do E-Sports Bento, que começam nesta sexta-feira.



Pela primeira vez, a realização das finais do campeonato de jogos eletrônicos será totalmente presencial. Assim, o público que estiver visitando a feira/festa poderá acompanhar as disputas envolvendo as partidas de FIFA, no dia 16; de League of Legends (LoL), no dia 17; e de Valorant, no dia 18.



Todas serão realizadas na Arena E-Sports, no Espaço Inova Bento (Pavilhão F). A programação da quarta edição dos jogos começa reunindo os adeptos do futebol, com os jogos de FIFA, às 18h. A disputa é realizada de forma individual, colocando em oponência dois jogadores.



Diferentemente dessa modalidade, os games LoL e Valorant são disputados por equipes e tiveram etapas classificatórias disputadas em Porto Alegre, nas arenas da MP3 Informática. Ao todo, as modalidades envolveram mais de 100 competidores desde o início, com jogadores vindos, principalmente, da Serra, do Litoral e da Grande Porto Alegre, além de alguns de Santa Catarina. "Como neste ano o E-Sports é presencial, diferentemente das duas primeiras edições, que foram virtuais, e da do ano passado, que foi híbrida, os jogadores são dessas regiões, que são regiões também bem aquecidas no cenário do e-sports", comenta o diretor de Inovação da ExpoBento, Vinicius Lavandoski Piva.



A semifinal do LoL começará a ser disputada a partir das 11h de sábado, com cerimônia de abertura ocorrendo meia hora mais cedo. Desenvolvido pela Riot Games, o jogo multiplayer seguirá por todo o dia, com nova semifinal sendo jogada às 14h30min. Às 17h30min, será disputado o terceiro lugar, enquanto a final iniciará às 19h, com a premiação sendo entregue às 20h30min.



No domingo, último dia da feira e da festa, serão jogadas as partidas de Valorant. O game multiplayer, também da Riot Games, terá abertura ao meio-dia, com início das semifinais às 14h. Às 15h30min, tem o DEMO: Valorant, e às 17h ocorre a outra semifinal. A disputa do terceiro lugar será às 18h, enquanto a final está marcada para as 19h30min, com a entrega da premiação ocorrendo às 20h30min.



Para quem não é muito ligado nos games, a feira multissetorial seguirá demonstrando toda sua variedade com seus mais de 450 expositores e 30 mil itens à mostra. Neste grande caldeirão, o visitante encontrará espaços consagrados, como o automotivo, imóvel e a agroindústria familiar, além de novos, caso do Espaço Senac, que conta com serviços de beleza e saúde. Esses atrativos somam-se a outros sucessos da ExpoBento, como os desfiles de moda, as oficinas de gastronomia e a recreação infantil.



A agenda de shows da feira também é bastante aguardada para este fim de semana. Nesta sexta-feira, a banda Nenhum de Nós pisa na ExpoBento, às 22h, e aparece como um dos destaques. Na noite de 17 de junho, sobem ao palco, Augusto & Rafael, João Bosco & Gabriel e Naldo. Os festivais são as únicas atrações que exigem ingresso extra além do da feira para serem assistidos.

