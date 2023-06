Tradição e inovação convivem harmonicamente durante a 31ª ExpoBento

Maria Amélia Vargas, de Bento Gonçalves

No pavilhão que recebe a Festa Nacional do Vinho (Fenavinho), o visitante pode ter sua taça servida direto de um garrafão de um imigrante italiano devidamente trajado ou com a precisão milimétrica de uma espécie de mão mecânica. Com a ajudinha da tecnologia ou da humanidade, o fato é que a bebida típica dos desbravadores da Serra Gaúcha segue como uma das principais atrações do evento. Com expectativa de superar em publico e em vendas a edição do ano passado, o evento segue até o dia 18 de junho, em Bento Gonçalves.



De acordo com Luciano Beltran, supervisor de vendas da indústria de máquinas Zegla, o robô apresentado na feira auxilia na linha de produção de bebidas, do envase ao armazenamento. O assistente batizado de Bentinho tem feito com excelência o seu trabalho de encantar o público adulto – enquanto o seu “irmão” Antoninho se encarrega de agradar as crianças, ao lado, alcançando suco de uva para os que acertam um simples enigma. O ajudante mecânico pode custar de R$ 1,5 milhão a R$ 2,5 milhões, “mas pode chegar a fechar 90 mil pacotes por hora", destaca Beltran.



No estande em frente, no Bodegão, um grupo de voluntários jogavam trucco sobre a mesa de madeira, enquanto degustam salame e queijo servidos pelas senhoras de lenço na cabeça. O espaço colaborativo, que abriga a organização da ExpoBento, tem a coordenação da vice-diretora de eventos externos Patrícia Pedrotti. “Representantes de todos os distritos estão aqui, mostrando um pouco da nossa cultura, desse movimento dos imigrantes e da nossa história. Isso não impede que a gente aproveite o que a tecnologia tem a nos oferecer”, declarou a dirigente, enquanto seu grupo erguia um brinde junto ao Bentinho.



Diante das variadas possibilidades de exposição, a cada ano mais marcas unem-se ao projeto. Este é o caso da Maison Forrestier, que participa pela primeira vez da Fenavinho e já vendeu mais de 200 garrafas em seis dias.



A Casa Valduga, por sua vez, monta loja temporária desde a primeira edição. Esse costume “fideliza o cliente e alavanca as vendas”, avalia o coordenador da matriz no Vale dos Vinhedos, Douglas Acinza Lima. E isso se traduz em reconhecimento e lucro, pois “somente nestes primeiros dias já somamos cerca de R$ 30 mil, entre garrafas e doses", afirma.



A expectativa da gerente comercial da Don Giovanni, Tatiane Pitton, em sua segunda participação na feira, também é bastante positiva. “Do ano passado para esse observamos um grande aumento nas vendas. Em dois dias, nós chegamos ao valor que fizemos na feira toda de 2022." Sempre presente nas edições, a Aurora aposta nas novidades para este momento de holofotes acesos . O gerente do estande da Aurora, Everton Cavalini, comemora a aceitação dos consumidores pelos seus lançamentos. “Trouxemos os espumantes da linha Pinto Bandeira e os de colheitas tardias, além de outros rótulos já conhecidos do grande público."



Com a temática “Viva esta experiência”, esta edição tem na inovação a principal marca deste ano. O enfoque é representado especialmente pelo “Inova Bento”- centro de experiência aos visitantes. O espaço, localizado no Pavilhão F, concentra conteúdos de inovação, workshops, práticas esportivas, pitches de startups e palestras. A 31ª ExpoBento e a 18ª Fenavinho são realizadas pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves