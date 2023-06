ExpoBento impulsiona comércio de moda local

ExpoBento é uma das mais importantes vitrines para o comércio da região. Entre os quase 500 expositores desta 31ª edição da feira, que se estende até o próximo domingo (18) em Bento Gonçalves , estão os espaços de moda e acessórios. Com a expectativa de atrair mais de 300 mil visitantes até o final do evento, aEntre os, estão os espaços de moda e acessórios.

Pensando nisso, o proprietário da loja de moda e assessórios em couro Enluaze, Douglas Galafassi, inclui a participação da marca na feira no orçamento de marketing. Independentemente do saldo das vendas, o empresário acredita na possibilidade de atrair novos clientes. “Como atendemos aqui no evento turistas de diversas localidades do Brasil, conseguimos expandir nosso alcance. Somos de Farroupilha, mas mesmo quem não é da região pode seguir comprando online”, aponta.

E o contrário também acontece, como no caso da Estilo Smile, que conquistou o público gaúcho trazendo as melhores ofertas direto da tradicional paulistana Feira do Brás. “Este é o segundo ano que participamos e já teve pessoas que nos conheceram na edição passada e voltaram nesta. É um orgulho para nós este reconhecimento”, comemora a gerente da loja, Lídia Gonçalves.

Pesquisa realizada no ano passado pela organização do evento aponta que a maior parte do público (30%) gasta entre R$ 201 e R$ 500 na feira e em 58% dos casos os visitantes fazem este passeio em família. De olho nesse público, a marca caxiense Conecte SR levou para o evento modelos que vestem pais e filhos. “Estão em alta os combos com as mesmas estampas e cores em tamanhos que vestem adultos e crianças. Temos kits promocionais de blusões em soft, confortáveis e quentinhos, para que todos saiam com roupas combinando”, relata a gerente Daniele Moraes.

Com a chegada do frio nos últimos dias, as vendas se intensificaram, para a alegria dos lojistas. E outra ajudinha para os comerciantes são os desfiles diários apresentados na Passarela da Moda. Segundo Evaristo Pizzi, da produtora The Best Brasil, esse ano a organização se iniciou em março. “Todos os anos tínhamos que adaptar os looks aos modelos no próprio dia, e dessa vez conseguimos antecipar e trabalhar melhor o conceito das apresentações”, avalia.

Junto da ExpoBento, realiza-se também a Festa Nacional do Vinho (Fenavinho), com a Vila Típica (reprodução de um vilarejo do início do século passado), apresentações e exposição de rótulos de diversas vinícolas da região. Na terça-feira (13), ocorreu a final dos Jogos Coloniais, que sagrou campeão o distrito de Tuiuty.