ExpoBento e Fenavinho recebem grande fluxo de visitantes nos primeiros quatro dias

Até este domingo, a 31ª ExpoBento e da 18ª Fenavinho receberam mais de 93 mil visitantes desde a última quinta-feira, quando os portões foram abertos ao público. Somente neste domingo, conforme balanço apurado até às 17h30min, 28 mil visitantes prestigiaram as atrações do evento. Neste ano, o público esperado durante os 11 dias desta edição é de 300 mil pessoas.

Conforme o diretor-geral da ExpoBento, Bruno Benini, a média de público por dia deve chegar a 25 mil pessoas, impulsionado pelo intenso fluxo de visitantes que, geralmente, comparecem nos finais de semana.

Na sexta-feira, a reportagem do Jornal do Comércio esteve presente na tradicional feira multissetorial da Serra Gaúcha e pôde ver uma movimentação expressiva tanto na feira quanto na festa.

Conforme Benini, a grande marca - e desafio - do evento deste ano é implementar inovação sem deixar de lado as raízes que estiveram presentes desde as suas primeiras edições. "Temos que ter esse olhar para a inovação e para a tecnologia não esquecendo do nosso passado e da nossa cultura. É isso que estamos fazendo neste casamento da feira com a festa", analisa.

A inovação citada pelo diretor da ExpoBento está ligada a uma das principais novidades deste ano. Em meio aos tradicionais espaços de variedades, moda, indústria, comércio, automotivo e gastronomia foi inaugurado, a partir de uma parceria com o SebraeX, um pavilhão denominado "Inova Bento", que conta com exposição e pitch de startups, palestras sobre tendências em turismo, varejo e indústria, entre outros atrativos.

Há também uma proposta de gamificação inédita na 31ª ExpoBento. Ao longo da feira, foram espalhados diversos pontos "instagramáveis", ou seja, ideais para os registros compartilhados nas redes sociais, onde o visitante é convidado a participar de uma experiência interativa. O desafio consiste em passar por todas essas estações - como se estivesse cumprindo as fases de um jogo - para ser recompensado com um brinde no final.

Se a tecnologia pode ser considerada como o símbolo desta ExpoBento, do lado Festa Nacional do Vinho (Fenavinho) - que, desde 2019, ocorre conjuntamente com a feira - a tradição é intensificada. O espaço 'Bodegão' reflete bem essa ideia. Com réplicas de alguns móveis presentes nos mercadinhos e 'bodegas' de antigamente e produtos datados de 1968, o local chama bastante atenção do público que por ele passa.

"Toda essa cultura do Interior está retratada aqui. Fazemos essa homenagem e permitimos essa imersão dos quatro distritos que, de forma voluntária, destinaram o acervo histórico e que, ao longo dos 11 dias, estarão aqui com seus jogos de mora e bisca", detalha a vice-diretora de eventos externos da 18ª Fenavinho, Patricia Pedrotti. O 'Bodegão' fica na entrada da Vila Típica, cujo cenário simula vilarejos de imigrantes de fins do século 19 da cidade de Bento Gonçalves.

Outro atrativo que tem feito sucesso entre o público da Fenavinho nestes primeiros dias é a degustação de vinho oferecidas por vinícolas da cidade. A experiência ocorre sempre em dois horários - às 15h e às 19h - e de forma gratuita. As inscrições ocorrem na hora e, nos dois primeiros dias do evento, tiveram todas as vagas preenchidas.

Na quinta-feira, a cerimônia de abertura foi realizada na sede do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG), entidade promotora da feira e da festa. Na oportunidade, estiveram presentes o governador do Estado, Eduardo Leite, e o ministro de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.