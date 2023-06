Revisão tarifária da Sulgás segue indefinida

Jefferson Klein

Após quase um mês da realização da audiência pública (ocorrida em 17 de maio) para tratar da revisão tarifária da Sulgás, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) ainda não definiu quais serão os valores aplicados no aumento do preço do gás natural. Conforme a assessoria do órgão regulador, as informações recebidas na audiência pública estão sendo analisadas pela área técnica da entidade e a apreciação da matéria ainda será pautada, mas não há um prazo definido para isso.