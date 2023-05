Abrace Energia alerta para aumento das tarifas de gás natural no RS que poderá deixá-las entre as mais altas do Brasil

O reajuste da margem de distribuição do gás natural fornecido ao mercado gaúcho pela Sulgás, que está sendo avaliado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), poderá colocar a tarifa do combustível entre as mais elevadas do Brasil e a mais cara para o segmento residencial. A advertência é feita pela Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres (Abrace Energia).

Pela proposta apresentada, que será submetida à audiência pública na Agergs na próxima quarta-feira (17), a margem de distribuição da concessionária pode passar de R$ 0,3756 pelo metro cúbico de gás natural para R$ 0,6137, mais de 60% de aumento. Essa parcela cobre todos os custos operacionais da companhia, remunera seus investimentos e reembolsa os impostos sobre a renda. Ou seja, esse reajuste refere-se ao serviço de distribuição prestado pela Sulgás e não ao custo da chamada “molécula” do gás natural que a concessionária compra de outras empresas.

Mesmo assim, conforme o diretor de Gás Natural da Abrace Energia, Adrianno Lorenzon, trata-se de um impacto relevante para os consumidores. “Acho que o número de mais de 60% fala por si só”, avalia o dirigente. Ele antecipa que o reajuste afetará todos os clientes da distribuidora, mas refletirá particularmente na competitividade do segmento industrial gaúcho. “Esse aumento colocará o Rio Grande do Sul com a pior tarifa de distribuição para as indústrias no País e simplesmente pode inviabilizar o uso do gás natural em algumas aplicações”, reforça o dirigente.

Segundo o integrante da Abrace Energia, a tarifa de gás natural para a indústria no Estado, confirmado o incremento, ficará cerca de 10% superior à segunda colocada (Gasmig – que atende ao mercado mineiro) e mais que o triplo da tarifa mais barata que é da Copergás (de Pernambuco). Ele comenta que as empresas poderão buscar outras opções de combustível, como a biomassa (matéria orgânica), GLP (gás de cozinha), óleo combustível e energia elétrica.