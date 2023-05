Agergs calcula que reajuste da Sulgás terá impacto de 7,09% na tarifa média final do gás natural

debate entre consumidores, distribuidora e órgão regulador margem bruta de distribuição de gás natural cobrada pela Sulgás. Entidades como Fiergs e Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres (Abrace Energia) reforçam que a proposta apresentada, de passar a margem de R$ 0,3756 para R$ 0,6137 pelo metro cúbico do combustível, representa um incremento de 63%. No entanto, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) frisa que a margem é apenas um componente no custo final e sua alteração fará com que a tarifa média da concessionária aumente, mas não de forma tão acentuada, passando de R$ 3,3574 para R$ 3,5955, uma elevação de 7,09%. Um acirradoestá envolvendo o reajuste da. Entidades como Fiergs e Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres (Abrace Energia) reforçam que a proposta apresentada, depelo metro cúbico do combustível, representa um. No entanto, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) frisa que a margem é apenas um componente no custo final e sua alteração fará com que aaumente, mas não de forma tão acentuada, passando

O tema foi tratado em audiência pública, promovida de forma virtual pela Agergs nesta quarta-feira (17), que serviu para a agência colher informações para decidir o percentual final de reajuste que será concedido (o que não tem uma data definida para ocorrer). Na ocasião, o conselheiro e diretor de tarifas da Agergs, Carlos Mussi Alvim, apresentou o parecer técnico sobre o assunto. Ele reforçou que a tarifa média do gás natural é constituída do preço de venda mais a margem bruta, que é a parcela cobre todos os custos operacionais da companhia, que remunera seus investimentos e reembolsa os impostos sobre a renda. Assim sendo, mesmo que o reajuste da margem seja superior aos 60%, o impacto nos consumidores finais, dependendo do segmento e da faixa de consumo, não superará em muito o patamar dos 7%.

Sulgás terá a maior margem de distribuição de gás a margem da Sulgás praticamente dobrará em apenas dois anos. Apesar da consideração feita pelo representante da Agergs, o diretor de Gás Natural da Abrace Energia, Adrianno Lorenzon, alerta que, se o aumento for aprovado nessa magnitude, apara o segmento industrial do Brasil. Ele antecipa que essa situação será considerada quando uma indústria quiser fazer uma expansão ou um investimento. Lorenzon acrescenta que a revisão tarifária sendo aprovada do jeito que está e somando-se ao reajuste concedido no ano passado,

O integrante da Abrace Energia pede uma maior transparência das documentações e planilhas que geram os valores propostos e defende a realização de uma auditoria em toda a base de ativos da distribuidora. “É necessário entrar na minúcia dos números, ver se isso faz sentido ou não”, sugere. Já a diretora da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás), Paula Campos, sustenta que a agência reguladora deve cumprir estritamente o que está posto no acordo de concessão e não cabe ao órgão julgar o que está colocado no acerto e sim cumprir o que está pactuado. “A Agergs tem sido bastante assertiva, legalista na leitura do contrato”, aponta a dirigente.