Venda de terrenos no Distrito Industrial da Restinga pode chegar a R$ 13,5 milhões

Com a expectativa de arrecadar R$ 13,5 milhões com a venda de 50 terrenos no Distrito Industrial da Restinga, no Extremo Sul de Porto Alegre, a prefeitura realizou nesta terça-feira (6) uma reunião-almoço com empresários os interessados em comprar os lotes. A concorrência pública será realizada no dia 30 de junho, às 9h, através do Portal de Compras Públicas. O valor do lotes no leilão terão valores que começam em R$ 160 mil e podem chegar até R$ 1 milhão. O prazo de pagamento para empresas de pequeno, médio e grande porte da indústria, comércio e serviço que vão adquirir os terrenos será de até 120 parcelas.

Poderão participar do certame empresários que já estão instalados no local e novos empreendedores nas áreas da indústrias, logística e também do comércio - novidade que diversifica a matriz de negócios do Distrito Industrial, antes voltada a atividades industriais. A venda dos lotes que têm cada um 2 mil metros quadrados fazem parte do complexo industrial que tem um área reservada de 56 hectares. O encontro realizado na sede da Associação Comércio e Indústria da Restinga contou com as presenças do prefeito Sebastião Melo, do secretário municipal da Administração e Patrimônio, André Barbosa, da presidente da Associação, Aline Colombo, e de empresários da região.

O secretário municipal de Administração e Patrimônio, André Barbosa, destaca que o leilão de imóveis do Distrito da Restinga é o maior de Porto Alegre em quantidade. Para Barbosa, a vinda de empresas ajudará muito na geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico e social da Restinga", explica. A venda do imóveis na modalidade da concorrência pública segue a Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021). Segundo Barbosa, o edital foi publicado no dia 5 de junho e agora os interessados poderão acessar o portal de compras e apresentar suas proposta. "Se tiver mais de um disputante em cada lote eles terão a oportunidade de melhorar os seus lances", explica. Podem participar do certame tanto pessoas físicas quanto jurídicas.

O secretário de Administração e Patrimônio afirma que os terrenos não poderão ter moradia. "A presença de novas empresas na Restinga vai valorizar o bairro porque teremos a geração de emprego, renda e desenvolvimento", destaca. Conforme Barbosa, os 50 terrenos foram colocados à venda na modalidade de leilão o que possibilita um certame licitatório muito mais competitivo e melhor tanto para o poder público quanto para as empresas interessadas. Os terrenos são planos, demarcados e possuem matrícula. De acordo com Barbosa, o dinheiro arrecadado com o leilão serão colocados em um fundo do patrimônio para a realização da manutenção de outros imóveis da prefeitura. A previsão inicial era realizar o leilão de 51 lotes. Porém, um terreno foi retirado da concorrência pública em função de uma ocupação por parte de famílias. O local está sendo regularizado pela Secretaria Municipal de Habitação e o lote será colocado a venda em um próximo leilão.

A presidente da Associação do Comércio e Indústria da Restinga, Aline Colombo, informou que as 32 empresas que hoje estão no Distrito Industrial da Restinga estão interessadas em participar do leilão. No encontro, com a prefeitura as principais dúvidas dos empresários estavam relacionadas ao prazo de pagamento, metragem quadrada, o tipo de atividade a ser desenvolvida e as áreas que não tem urbanização - no caso rua aberta, esgoto e luz e como a prefeitura trataria esses casos. Conforme Aline Colombo, os empreendedores questionaram o Município também sobre a infraestrutura dos terrenos e se empresários já estabelecidos no Distrito teriam preferência para ampliar suas plantas industriais. "Todas as empresas interessadas nos terrenos amam o bairro. Estamos longe do Centro, mas perto das pessoas. Queremos quebrar o preconceito porque aqui se vive de cultura e o trabalho é a nossa vocação", acrescenta.

O prefeito Sebastião Melo disse que a Restinga com seus 100 mil habitantes é maior que muita cidade gaúcha. "Essa região tem base social forte e economia própria. A vinda de novas empresas vai ajudar no empreendedorismo do bairro", comenta. Para Melo, os interessados poderão comprar os imóveis em 120 parcelas o que é muito atrativo para os empresários que vão ampliar seus negócios. O prefeito acredita que a venda dos terrenos vai promover a geração de emprego, de renda e o desenvolvimento econômico da Restinga.