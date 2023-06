Porto Alegre vai expandir o Distrito Industrial da Restinga

Com 100 mil habitantes, o bairro Restinga poderá começar a mudar a sua história econômica a partir da próxima semana, quando serão vendidos a empresas 51 terrenos no Distrito Industrial localizado no bairro do Extremo Sul de Porto Alegre. O edital de venda dos terrenos será lançado no dia 5 de junho, segunda-feira, no site da prefeitura de Porto Alegre. A ideia do munípio é promover a expansão do Distrito Industrial, atraindo empresas e gerando emprego e renda para os moradores da região. Os 51 lotes têm, cada um, 2 mil metros quadrados e integram o complexo industrial, que tem uma área reservada de 56 hectares. A concorrência pública poderá ter a participação dos empresários que já estão instalados no local e quem tem interesse em ampliar suas plantas, assim como também deverá atrair novos empreendedores. No dia 6 de junho, o prefeito Sebastião Melo e o secretário municipal de Administração e Patrimônio, André Barbosa, visitarão a sede da Associação do Comércio e Indústria da Restinga para prestar mais informações aos interessados nos lotes que estarão sendo comercializados. em palestra na Câmara Brasil-Alemanha, Melo destacou a expansão do Distrito Industrial como um bom negócio para a cidade Na quinta-feira,– o poder público promete ofertar preços atrativos, o que seria vantajoso para empresários que pretendam um espaço para se instalar na Capital. A presidente da Associação, empresária Aline Colombo, avalia será uma grande oportunidade para implantar novas empresas na região. "Com a mudança da legislação municipal, podemos ter a presença de outras atividades comerciais, como depósitos e empresas de logística, além das industriais", explica. Segundo Aline, os moradores residentes na Restinga precisam de emprego e necessitam permanecer no bairro para movimentar a economia da região. "Precisamos desenvolver a região que possui a força de 100 mil pessoas, que são honradas, dignas e trabalhadoras. A Restinga mudou, evoluiu e cresceu. Precisamos levar trabalho para quem precisa e aqui no bairro temos uma vasta mão de obra", acrescenta. • LEIA MAIS: Prefeitura quer desburocratizar legislação para atrair investimentos ao Parque Industrial da Restinga Segundo Aline Colombo, o Parque Industrial da Restinga conta atualmente com 32 empresas. "Com a venda dos 51 lotes poderemos chegar a 83 empresas em funcionamento em uma área de 56 hectares. A presença das atividades comerciais e industriais terão um efeito extremamente positivo na economia do bairro Restinga", acredita. Antes de uma ocupação irregular tomar o espaço de 32 hectares, o Distrito Industrial da Restinga possuía 88 hectares. Com o processo de regularização fundiária das famílias que lá se instalaram, restaram 56 hectares no Distrito Industrial, que hoje são ocupados, em parte, por 32 empresas com atuação nas áreas de reciclagem, móveis, eventos, concreto, medicamentos, saneamento básico, indústria farmacêutica, uma cervejaria, uma indústria de composto para fertilizantes, usina de tratamento e beneficiamento de resíduos da construção civil, além de uma unidade da CEEE Equatorial.

Criado na década de 1980, complexo industrial também poderá ter empresas de logística

Presidente da Associação do Comércio e Indústria da Restinga, Aline Colombo destaca potencial do bairro com 100 mil habitantes

TÂNIA MEINERZ/JC

O Distrito Industrial da Restinga existe desde a década de 1980. Conforme a presidente da Associação do Comércio e Indústria da Restinga, Aline Colombo, as 32 empresas que se instalaram na região foram abandonadas por três décadas pelo poder público. "Nunca tínhamos conseguido diálogo com a prefeitura", lamenta. Aline afirma que a associação começou a mudar esta história em janeiro deste ano, após diversas conversas e negociações com o prefeito Sebastião Melo para atualizar a legislação municipal e transformar o Distrito Industrial também em uma área comercial. "Agora, o empresário poderá colocar, por exemplo, um centro de distribuição nos terrenos que estarão a venda a partir do dia 5 de junho", explica. Conforme Aline Colombo, há dois anos, a entidader conseguiu com muito debate propor a modificação da legislação do município. "Hoje, temos na Restinga milhares de pessoas que todos os dias precisam se deslocar para outros bairros ou para o Centro de Porto Alegre porque na região temos poucas oportunidades de trabalho. Queremos reverter esse quadro", ressalta. A presidente da associação afirma que tanto os empresários quanto os moradores são apaixonados pelo bairro. "Queremos que todos fiquem aqui. Temos pessoas honradas e trabalhadoras", reitera. De acordo com a liderança local, a Restinga é uma cidade do Interior dentro de Porto Alegre e possui um senso de comunidade muito forte, com muitas pessoas de bem. Para Aline Colombo, se a mudança da legislação municipal não estivesse tão atrasada, o bairro Restinga poderia, por exemplo, atrair empresas do porte da Mercado Livre que optou pela cidade de Nova Santa Rita para instalar o seu Centro de Distribuição. A presidente da associação afirma que a comunidade da Restinga, com apoio dos empresários, deseja a oportunidade de mostrar o potencial da força de trabalho dos seus moradores. "A nossa proposta é que a vida aconteça no bairro Restinga", acrescenta.

Empresários planejam ampliar negócios na região

Giovanni Moser (Embapel) diz que empreendedores estão na expectativa de participar dos editais de concorrência pública

TÂNIA MEINERZ/JC