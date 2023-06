Sinduscon/RS homenageia os 90 anos do Jornal do Comércio

90 anos de fundação do Jornal do Comércio O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon/RS) homenageou osdurante reunião-almoço realizada nesta segunda-feira, 5 de junho, na sede da entidade, em Porto Alegre.

Além dos atuais dirigentes da entidade, a solenidade contou com a presença de três ex-presidentes do Sinduscon: Luis Roberto Ponte, Zalmir Chwarztmann e Pedro Tedesco Silber. O Jornal do Comércio foi representado pelo diretor de Operações, Giovanni Jarros Tumelero, e pela diretora de Projetos do JC, Stefania Jarros Tumelero.

No seu discurso, o presidente do Sinduscon/RS, Cláudio Teitelbaum, destacou que o Jornal do Comércio é um grupo de comunicação muito querido pelos empresários gaúchos. "Os empresários do Rio Grande Sul todos os dias leem o Jornal do Comércio e hoje, com o online, o nosso trabalho está ainda mais facilitado."

Teitelbaum disse que o JC representa muito bem a indústria gaúcha e informa com precisão os principais fatos do setor da construção civil. O executivo entregou uma placa ao diretor de Operações do JC, Giovanni Jarros Tumelero. O texto da homenagem menciona: "O Sinduscon/RS congratula-se com o Jornal do Comércio pela sua decisiva contribuição para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul em suas nove décadas de diferenciada trajetória". O texto é assinado pelo presidente do Sindicato, Cláudio Teitelbaum.

Giovanni Tumelero agradeceu a homenagem em nome de todos os colaboradores do Jornal do Comércio, destacando que, desde a sua fundação, quando publicava informações sobre a chegada de produtos ao porto da capital gaúcha, o objetivo do JC é levar dados exclusivos para o mundo dos negócios, fomentando desta forma o desenvolvimento econômico do Estado. Nesse aspecto, observou a atenção às notícias relacionadas ao setor da construção civil, o que ocorre desde antes da fundação do Sinduscon em 1949.

Ex-presidentes do Sinduscon destacaram em seus discursos a trajetória de 90 anos do Jornal do Comércio. Para Luis Roberto Ponte, o segredo de uma sociedade é o esclarecimento e o Jornal do Comércio sempre cumpriu esse papel. "Quero me congratular com os 90 anos de jornalismo do Jornal do Comércio", acrescentou. Zalmir Chwarztmann afirmou "como é difícil se manter numa posição de independência e o Jornal do Comércio faz isso muito bem". Para Pedro Tedesco Silber, o Jornal do Comércio é um veículo de comunicação que ilumina o dia a dia manter a linha editorial de qualidade.

O Jornal do Comércio foi fundado em 25 de maio de 1933 por Jenor Cardoso Jarros e pela sua esposa Zaida Jayme Jarros. Começou como um informativo voltado aos atacadistas que atuavam em Porto Alegre, detalhando as cargas que chegavam ao porto da Capital. Gradativamente foi ampliando o noticiário até se consolidar como diário de economia e negócios do Rio Grande do Sul.