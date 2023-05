Refinaria Riograndense será a primeira biorrefinaria do Brasil a processar matéria-prima 100% renovável

A Refinaria de Petróleo Riograndense (RPR), localizada em Rio Grande, será a primeira a realizar testes industriais para a geração de produtos petroquímicos e combustíveis de origem inteiramente renovável, em uma nova fronteira para o biorrefino no Brasil. O acordo de cooperação foi assinado nesta segunda-feira (29) em Rio Grande com a presença de executivos da própria RPR e das empresas que têm participação acionária na refinaria (Petrobras, Braskem e Ultra).

O primeiro teste industrial está previsto para ocorrer em novembro, devendo durar até cinco dias. O segundo, será realizado em junho de 2024. Uma vez comprovado o êxito, já estão negociados o contrato de licenciamento da tecnologia da Petrobras. O valor do investimento da Petrobras na RPR é em torno de R$ 45 milhões.

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, destacou que os testes na RPR demonstram o compromisso da companhia com a transição energética. “A Petrobras é pioneira no desenvolvimento de tecnologia capaz de impulsionar oportunidades para o biorrefino no Brasil. Em parceria com os nossos sócios na Refinaria de Petróleo Riograndense, estamos avançando e perseguindo a descarbonização dos nossos processos, gerando produtos com conteúdo renovável, mais sustentáveis e eficientes para a sociedade”, afirmou Prates.

A Refinaria de Petróleo Riograndense

A Refinaria de Petróleo Riograndense iniciou suas operações em 1937 e tem como acionistas a Petrobras, Braskem e Ultrapar. Atualmente, a companhia tem como principal atividade a produção e comercialização de derivados de petróleo, especialmente gasolina, óleo diesel, nafta petroquímica, óleo combustível, GLP (gás de cozinha), além de outros derivados. Seu mercado de atuação concentra-se na região sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. A refinaria tem capacidade de processamento instalada de 17 mil/barris dia.

Considerando o êxito nos testes, a RPR estará preparada para produzir, principalmente, bioaromáticos para a indústria petroquímica, tornando-se um marco no desenvolvimento do biorrefino no Brasil. Com o sucesso da iniciativa, a RPR será a primeira refinaria na América Latina a ser convertida para operar como uma biorrefinaria e processar insumos de origem 100% renovável.

Para Felipe Jorge, diretor-superintendente da RPR, as perspectivas são boas. “Estamos dando mais um importante passo em direção ao futuro da nossa pioneira refinaria. Este investimento para a produção de renováveis pode abrir as portas da RPR para um mercado bastante promissor”, destaca.

Segundo o CEO da Braskem, Roberto Bischoff “a empresa está comprometida em contribuir para a construção de uma economia circular de carbono neutro. No contexto da transição energética, compartilhamos a visão da Refinaria Riograndense de desenvolver novos produtos de fontes renováveis para atender à demanda do mercado e da própria sociedade”.

Marcelo Araújo, diretor executivo corporativo e de participações da Ultrapar, afirma: “A Refinaria Riograndense é a primeira refinaria do Brasil. Esse passo aponta para uma jornada de evolução do potencial da bioindústria nacional. Uma política pública dedicada ao assunto é fundamental para destravar oportunidades de desenvolvimento, trazer fomento e segurança aos futuros investimentos. Estamos apoiando a iniciativa e seus desdobramentos para posicionar a Refinaria Riograndense como referência do biorrefino brasileiro”.