TRT-4 realiza mais uma rodada de negociação entre Corsan e trabalhadores

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS), desembargador Ricardo Martins Costa, presidiu, nesta sexta-feira (19), mais uma sessão de mediação envolvendo a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) e trabalhadores da empresa. Também participaram representantes do governo do Estado, que é o principal acionista da companhia, e o Consórcio Aegea, que venceu o leilão para aquisição da empresa

Esta foi a segunda rodada de negociação referente à renovação do acordo coletivo da categoria, cuja vigência encerra-se em 31 de julho de 2023. A primeira ocorreu em 27 de abril. Após duas horas de debates, a mesa encaminhou sugestões para que as partes se manifestem em cinco dias. Entre essas propostas estão manutenção das cláusulas sociais com o reajustamento correspondente à inflação do período; o estabelecimento de uma garantia provisória no emprego por um período a ser negociado e manutenção das cláusulas normativas aos aposentados envolvendo o plano de saúde.

Foi marcada nova sessão de mediação para o dia 30 de maio, às 14h, no Prédio-Sede do TRT-4. Além dos trabalhadores, da Corsan e do Consórcio Aegea, também estiveram presentes na sessão representantes da Associação dos Aposentados da Fundação Corsan. O Ministério Público do Trabalho foi representado pelo procurador regional Marcelo Goulart.