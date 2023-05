Tecon Rio Grande mantém recuperação e movimentação de contêineres cresce 11% no quadrimestre

já ter registrado um aumento da movimentação primeiro trimestre deste ano, de 7,3%, o Tecon Rio Grande voltou a verificar crescimento ao fechar o quadrimestre. Entre janeiro e abril, o terminal rio-grandino conseguiu uma elevação de 11% em relação ao mesmo período de 2022, alcançando a marca de 198.857 TEUs (unidade correspondente a um contêiner de 20 pés). Apósde cargas no, o. Entre janeiro e abril, o terminal rio-grandino conseguiuem relação ao mesmo período de 2022, alcançando a(unidade correspondente a um contêiner de 20 pés).

Apesar da evolução, o diretor-presidente do Tecon Rio Grande, Paulo Bertinetti, é comedido nas comemorações, pois a base de comparação do ano passado não é das melhores. “A questão é que a gente vem de um volume baixo, então os percentuais são interessantes, mas não podem ser contados como um sucesso, têm que ser apontados como um retorno”, considera o executivo.

2022 foi um ano difícil para o terminal gaúcho em decorrência da logística dos armadores, do custo do frete e da falta de contêineres na região devido ao congestionamento de navios nos portos asiáticos. No ano passado, o Tecon Rio Grande movimentou 544,3 mil TEUs, uma queda de 18,3%, em relação a 2021.

Atualmente, de acordo com Bertinetti, o mercado está voltando “para uma certa normalidade” e ele manifesta otimismo quanto ao segundo semestre de 2023. Um dos motivos que apoia essa perspectiva positiva do executivo é o fato do Tecon Rio Grande ter verificado neste ano uma redução dos cancelamentos das escalas dos navios, na ordem de 80%.

Em termos de fluxos, das cargas transportadas, o terminal registra 74% de exportações e 26% de importação. Entre as mercadorias que entram no Estado pela estrutura estão itens como peças, produtos químicos, resinas e plásticos e as que saem são constituídas de artigos como resinas, frango congelado, madeira, carne suína e móveis, que são encaminhados a destinos como Estados Unidos, China, Peru e Arábia Saudita.

Já sobre o terminal Santa Clara, localizado em Triunfo e que permite uma conexão direta pela hidrovia gaúcha com o porto de Rio Grande, Bertinetti informa que o crescimento da movimentação de janeiro a abril de 2023 foi bem superior ao mesmo período de 2022, na faixa de 40%, totalizando 4.684 TEUs. Ele detalha que uma das explicações para isso foi a maior disponibilidade de contêineres.

Apesar desse cenário significar uma notícia positiva para a navegação interior do Estado, empresas que atuam nesse setor têm criticado a cobrança da chamada Tabela I - Infraestrutura de Acesso Aquaviário nos Portos de Rio Grande e de Porto Alegre, iniciada em março. Segundo Bertinetti, essa nova taxa significou um aumento de custo em torno de R$ 4 mil a cada viagem que uma embarcação faz entre os terminais Santa Clara e Rio Grande.