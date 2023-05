II Tricofest começa nessa sexta-feira em Nova Petrópolis

II Tricofest Os portões do Centro de Eventos de Nova Petrópolis já estão abertos para a. O público terá a oportunidade de escolher entre 50 expositores produtos de alta qualidade.

No segmento da malha tricot, o carro-chefe da Tricofest, são 25 malharias dispostas no salão principal num espaço amplo e aconchegante, lindamente decorado. Acontecerão shows acústicos e comercialização de produtos da gastronomia local, tornando-se assim um ambiente perfeito para uma vivência agradável e confortável.

Dali parte-se para o espaço kids, no segundo piso, para as crianças usufruírem de diversão acompanhada por monitores. Terceiro passo, o espaço mix. Amplo salão com produtos que estão propensos a consumo no inverno e também acessórios para compor os looks. O quarto pavilhão foi ampliado de 200 para 600 metros quadrados. Muitos shows e uma extensa praça gastronômica completam o leque de experiências da Tricofest Nova Petrópolis. Tudo isso pode ser acessado com ingresso e estacionamento gratuitos em todos os dias da programação. Importante: quem visitar a Tricofest concorre a cinco vale-compras de R$ 1.000,00.

O Tricolino, o mascote e símbolo da Tricofest, novamente fará suas interações com os visitantes. A informação que circula nos bastidores é de que o Tricolino terá uma companhia a partir de sábado, 13. Aliás, no sábado, às 10h, acontece a abertura oficial do evento, com a presença confirmada do vice-governador Gabriel Souza. A bandinha típica alemã fará interações durante os finais de semana do evento.

A Tricofest é uma realização da Associação de Malharias de Nova Petrópolis e Picada Café com apoio das Administrações Municipais de Nova Petrópolis e Picada Café.

SERVIÇO:

O quê: II Tricofest Nova Petrópolis

Quando: 12 de maio a 18 de junho (sexta a domingo) + 08 de junho (feriado de Corpus Christi)

Onde: Centro de Eventos, das 10h às 19h

Valor: Ingresso e estacionamento gratuitos

Agendamento de grupos: (54) 9 9670 5909

Quais as malharias participantes:

- Malhas Imperial

- Daniza Tricot

- Tricoport

- Mão Única

- Malharia Brilhante

- Mr. Kny

- Cristal Malhas

- Schmitt Tricot

- Sensuél Tricot

- Nichen Tricot

- Milena Tricot

- Ms. Kny

- Knorst Malhas

- Sublime Tricot

- Malharia da Pequeninha

- D´Nenê&10colados

- Schauline Tricot

- Tricoart

- Laila Luisa

- Elisê Malhas

- Michele Tricot

- Schmitt Kids

- Spasseto

- Inventu´s

- NLH Malhas