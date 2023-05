Tricofest inicia no fim de semana com 50 expositores

Tem início nesta sexta-feira (12), a partir das 10h, a segunda edição da Tricofest, em Nova Petrópolis, na Serra. Os portões do Centro de Eventos abrem ao público, que terá a oportunidade de escolher entre 50 expositores produtos feitos na cidade e na região. No sábado (13), às 10h, acontece a abertura oficial do evento, com a presença confirmada do vice-governador Gabriel Souza.

No segmento da malha tricot, o carro-chefe da Tricofest, são 25 malharias dispostas no salão principal. Também no local ainda acontecerão shows acústicos e comercialização de produtos da gastronomia local. Dali parte-se para o espaço kids, no segundo piso, para as crianças usufruírem de diversão acompanhada por monitores. Outro ponto de parada é o espaço espaço mix, com um salão com produtos que estão propensos a consumo no inverno e também acessórios para compor os looks.

O quarto pavilhão foi ampliado de 200 para 600 metros quadrados. Muitos shows e uma extensa praça gastronômica completam o leque de experiências da Tricofest Nova Petrópolis. Tanto o ingresso quanto o estacionamento são gratuitos em todos os dias da programação. Quem visitar a Tricofest ainda concorre a cinco vale-compras de R$ 1.000,00.

Além do Centro de Eventos, onde a Tricofest acontece, todo o Centro da cidade está decorado com temas alusivos a malha tricot, além de uma intensa sinalização para informar e orientar o visitante. O ônibus que faz o city tour foi envelopado com malha tricot, tornando-se uma grande atração turística.

O coordenador-geral da Tricofest está otimista com a segunda edição do evento. "A primeira edição, em 2022, foi excelente, tanto em negócios como no impacto da experiência de passeio. E queremos em 2023, a partir dos avanços na estrutura e de atrações a mais, dar ao nosso visitante uma oportunidade de fazer ótimas compras, especialmente de malha tricot de produção local, e aproveitar tudo que Nova Petrópolis oferece na cadeia turística", salienta Márcio André Kny.