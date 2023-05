Tricofest aumenta de tamanho para a segunda edição

Com vendas na casa de R$ 10 milhões e público de 64 mil pessoas, a primeira edição da Tricofest, evento do setor malheiro em Nova Petrópolis e Picada Café, caiu no gosto dos visitantes no ano passado. Por isso, para esse ano, a Associação das Malharias das duas cidades resolveu expandir o espaço para receber mais expositores durante a feira, que ocorre entre os dias 12 de maio e 18 de junho, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis. Em Picada Café, a Tricofest será realizada ente 7 e 30 de julho.

A expectativa da organização do evento é ter um aumento de 20% no faturamento com as vendas e um público de 80 mil pessoas circulando pelos pavilhões para aproveitar os produtos, que serão oferecidos pelas 25 malharias presentes na Tricofest. Depois dos bons resultados obtidos com a primeira edição, a entidade que abrange as malharias da região ampliou investimentos para atender ao público. Um deles foi a construção de um pavilhão de 600 metros quadrados na área anexa ao Centro de Eventos. Com isso, o total de expositores, além dos vendedores, chegará a 50. Além disso, melhorias nos banheiros do local, que pertence ao município, ficarão como contrapartida pelo uso do espaço.

De acordo com André Schmitt, vice-presidente da Associação das Malharias de Nova Petrópolis e Picada Café, a espera maior é pelo frio. Com o clima ameno ainda pouco presente desde o início do outono, o setor espera pela baixa nas temperaturas nas próximas semanas para atrair o público e incentivar o consumo. "Temos a expectativa de um maio e junho com tempo mais próximo ao inverno. Isso, sem dúvida, impacta nas nossas vendas", afirma.

O vice-secretário da associação, Jonas Knorst, lembra que a grande maioria dos expositores são os próprios fabricantes, o que proporciona um preço mais competitivo ao consumidor final, se comparado com o comércio tradicional. "Devemos ter um aumento de 5 a 10% no preço final, comparado ao ano passado. Mesmo assim, é mais barato para o visitante comprar conosco, pois conseguimos ter uma margem melhor", explica.

A coleção desse ano deve ser mais colorida também. Andréia Grings, que compõe a diretoria e esteve presente com a comitiva ao Jornal Cidades, confirmou que as peças desse ano terão uma variação de cores maior. "Trabalho com casacos mais pesados, para frio intenso, e vamos apostar nessa diversidade para 2023", conta.

Tanto a Tricofest de Nova Petrópolis quanto a de Picada Café oferecem entrada e estacionamento gratuitos. O evento ocorre de sexta ao domingo, das 10h às 19h. No feriado de Corpus Christi, em 8 de junho, haverá feira também, no mesmo horário.