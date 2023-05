Feira da Franquia atrai empreendedores

A Feira da Franquia, realizada entre sexta-feira (5) e este domingo (7), no BarraShopping Sul, em Porto Alegre, atraiu um público de mais de quatro mil potenciais empreendedores. Participaram da edição deste ano cerca de 40 expositores com 100 opções de franquias, algumas com investimento a partir de R$ 10 mil em diferentes áreas e perfis.

Arvid Auras, diretor-executivo da Feira da Franquia, destaca que a proposta do evento é fazer a conexão entre franqueadores e potenciais investidores, criando um ambiente propício para networking e prospecção de investimentos num futuro próximo. O Rio Grande do Sul é um cenário interessante para o evento, pois conta com mais de 9,6 mil operações de franchising - 5,37% do total nacional desse segmento, que ainda deve crescer 10% neste ano.

"O mercado do Sul do País é muito atrativo e observamos grande movimentação de investidores que buscam liberdade financeira, estreando no mundo dos negócios em busca de um investimento já testado e seguro, ou diversificando seu portfólio", avalia Auras.

Algumas das maiores franquias do Brasil estiveram presentes no evento, como Cacau Show, Re/Max, Casa Bauducco, Constance, RE/MAX, Grupo Trigo (China in Box, Spoletto e outras marcas), Casa do Construtor e Tintas MC.

"A região Sul tem capacidade para consumir 48 milhões de litros de tintas por ano. Isso nos dá uma tela em branco para pintar com nossas cores, e podemos mostrar ao potencial franqueado como é vantajoso fazer parte do negócio", diz Lucas Roth, consultor de Expansão de Tintas MC, que pretende abrir mais de 60 unidades no Estado nos próximos cinco anos.

A RE/MAX, rede de franquias imobiliárias, conta com unidades em 28 municípios gaúchos e quer aumentar esse número. "Temos 65 agências e queremos terminar o ano com mais 15 unidades, atingindo a marca de 80 lojas no Estado", projeta Thiago Medeiros, master franqueados da Regional RE/MAX.

A feira também teve espaço para iniciantes. Uma delas foi a QPudim, que tem uma loja no Passo D´Areia, em Porto Alegre e se apresenta como a primeira franquia de pudins. "O interesse das pessoas pelo produto deu a largada para ampliarmos a marca por meio das franquias", conta Nilson da Silva, gerente de expansão.

Para os visitantes, a feira foi a chance de conhecer mais sobre as oportunidades de negócios. Foi o caso do empresário do ramo de refrigeração industrial Everaldo Martins, de Gravataí, que visitou o evento em busca de uma opção de franquia. "Procuro algo do ramo de alimentação porque todo mundo consome e seria uma coisa mais prática e rápida", diz.

Segundo Jociane Ongaratto, gestora de Projetos do Sebrae-RS - que foi parceiro do evento, o mercado de franchising é um dos segmentos mais prósperos do empreendedorismo nacional e gaúcho. A organização apoia atualmente 18 marcas a ampliar suas redes.