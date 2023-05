Redes querem ampliar número de unidades franqueadas no Rio Grande do Sul

Para oferecer ao público de uma forma mais premium os produtos da marca Bauducco, famosa por panetones e outros alimentos, a tradicional indústria lançou, há cerca de 10 anos, as franquias Casa Bauducco. “Estamos em franca expansão, são cerca de 30 lojas ano. A partir de 2024 serão 50 lojas ano”, afirma Juliana Almeida, coordenadora de Expansão da Casa Bauducco. A empresa participa até domingo (7) da Feira da Franquia no Centro de Eventos do BarraShopping Sul.

Nas unidades da rede são oferecidos produtos tanto da parte de cafeteria quanto empório, com mercadorias presenteáveis. “O cliente pensou em presentear alguém, eu tenho esse produto. Pensou numa reunião eu também tenho espaço para que ele faça isso. É uma loja aconchegante, confortável, com produtos diferenciados e uma das marcas mais lembradas, senão a mais lembrada quando se fala em panetone”, garante Juliana.

Atualmente são 129 unidades da Casa Bauducco abertas no País, sendo duas no Rio Grande do Sul. O mercado gaúcho tem bastante potencial para crescimento da rede. “Enxergamos o mercado de Porto Alegre como uma praça espetacular, um nicho de público muito bom e uma aceitação dos produtos da Casa Bauducco excelente”, elogia a coordenadora.

O investimento em uma unidade da Casa Bauducco é a partir de R$ 350 mil, com payback a partir de 24 a 36 meses, com lucro líquido de 10% a 15%.

Marca líder no mercado de limpeza comercial e com 40 anos de atuação, a Limpidus busca ampliar a presença no Rio Grande do Sul. Atualmente, são mais de 200 franquias da rede no País e mais de 5 mil clientes. A empresa está presente vários países: Estados Unidos, México, Costa Rica, Colômbia, Panamá, Peru, Chile, Bolívia, Argentina, Índia, Austrália e Nova Zelândia. “Temos uma rede pequena no Rio Grande do Sul e precisamos crescer mais porque aqui tem muitos outros negócios a serem conquistados”, salienta Eliana Gera, diretora de expansão da empresa.

A Limpidus oferece 12 planos de franquias com investimento a partir de R$ 15 mil com garantia de faturamento inicial. A rede se compromete a fornecer os primeiros clientes de acordo com o plano contratado pelo franqueado. “É um negócio que já começa com clientes, começa a fazer a roda a girar já, o que torna mais viável em termos de crescimento”, garante Eliana, que espera fechar o contrato para 10 novas franquias durante a Feira.

Com experiência positiva durante a Feira da Franquia em Porto Alegre no ano passado, a Tintas MC retorna ao evento projetando fechar mais cinco contratos. Em 2022, a empresa, que soma 59 anos de tradição no mercado, já tem mais de 200 lojas espalhadas pelo País. No Rio Grande do Sul são quatro unidades: Porto Alegre, Caxias do Sul, Carlos Barbosa e Erechim, esta última concretizada a partir da Feira em 2022.

“Tem uma grande oportunidade aqui no Rio Grande do Sul pela quantidade de cidades que ainda existem com potencial de colocar uma loja da tintas. São mais de 60 cidades onde cabe mais de uma loja do setor no Estado, então existe muito potencial para o nosso negócio”, destaca o consultor de expansão da rede, Lucas Roth.

O modelo da Tintas MC, explica, é a única rede multimarcas de grandes fornecedores como Suvinil, Coral, Sherwin Williams e Eucatex onde o franqueado compra direto dessas grandes indústrias sem precisar bater volume e metas. São três modelos de franquia, com investimentos entre R$ 110 mil a R$ 420 mil. “O retorno do investimento depende do tipo de operação, há franqueado que tem o retorno em 1 ano e meio ou até em 1 ano”, conta Roth.

A Tintas MC projeta abrir mais de 60 unidades só no Rio Grande do Sul em 5 anos. “Nossa franquia atende cidades com mais de 40 mil habitantes, e a região Sul tem um potencial de faturamento na ordem de R$ 473 milhões por ano, o que nos motiva muito”, afirma.