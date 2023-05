CPFL prevê investir R$ 11,5 bilhões no RS dentro de cinco anos

Entre 2023 e 2027, o Grupo CPFL pretende investir R$ 11,5 bilhões em suas operações no Rio Grande do Sul nos segmentos de distribuição, geração, transmissão e comercialização de energia. Na tarde desta quinta-feira (4), o CEO do Grupo CPFL, Gustavo Estrella, o vice-presidente Jurídico e de Relações Institucionais, Gustavo Gachineiro, e o presidente da CPFL Transmissão, André Gomes, estiveram no Palácio Piratini para comunicar o aporte ao governador Eduardo Leite.

Durante o encontro, que não foi aberto para o acompanhamento da imprensa, o governador também foi convidado para o evento Café Filosófico, que ocorrerá no dia 23 de maio, no Theatro São Pedro, e marcará as comemorações de 20 anos do Instituto CPFL. A entidade está entre as maiores investidoras de arte e cultura do País, sendo que em 2022 realizou um desembolso de mais de R$ 28,3 milhões para essa área.A CPFL possui diversas atividades ligadas à área energética no Rio Grande do Sul. Além de controlar a distribuidora de energia RGE, o grupo foi o, em 2021. Na ocasião, pelos 66,08% do capital social total da estatal, a empresa desembolsou R$ 2,67 bilhões, um ágio de 57,13% em relação ao lance original.Já quanto à RGE, a concessionária fornece energia para mais de 3 milhões de clientes em 381 municípios gaúchos, abrangendo as regiões Metropolitana, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Estado. Nesta quinta-feira, também foi realizada ada companhia.Os índices propostos inicialmente pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) preveem um aumento médio nas contas de luz para as diversas classes de consumidores na ordem de 6,03%. Especificamente para o cliente residencial o reflexo seria de 9,49%. As novas tarifas começarão a valer a partir de 19 de junho. Somada às atividades de distribuição e transmissão de energia, no campo da geração, o Grupo CPFL possui atuação no Rio Grande do Sul com usinas eólicas e hidrelétricas.