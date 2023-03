CPFL investiu R$ 307 milhões em solo gaúcho no primeiro ano à frente da CEEE-T

Finalizado o primeiro ano de atuação da CPFL Transmissão à frente da área que era operada pela CEEE-T, a empresa concretizou R$ 307 milhões em investimentos para a manutenção e expansão do negócio no Estado. A quantia inclui R$ 47 milhões que haviam sido investidos pela controlada Transmissora de Energia Sul Brasil (TESB), antes da integralização das ações da CEEE-T, no final do ano. As informações constam no Anuário de Investimentos 2023 do Jornal do Comércio.

A partir do início da operação, a CPFL anunciou um plano de investimentos de R$ 2 bilhões entre 2022 e 2026. Conforme a demonstração de resultados do ano divulgada nesta semana pela companhia, já há autorização da ANEEL para que a empresa execute R$ 1,2 bilhão em investimentos nestes próximos anos.

O principal projeto de infraestrutura já em execução pela empresa é a subestação Cachoeirinha 3, iniciada em 2022 e com prazo para entrega neste ano e início da operação em 2024, demandando aportes de R$ 110 milhões. A CPFL ainda executa a linha de transmissão entre a subestação Osório- 3 e a subestação Gravataí 3, com investimento total de R$ 348 milhões. A obra de 66,1 quilômetros recebeu a licença de instalação da Fepam em 2022.

Ao assumir as operações da CEEE-T, a CPFL passou a responder por 72 subestações e 124 linhas de transmissão no Rio Grande do Sul.

Conforme o relatório, a empresa fechou 2022 com lucro líquido de R$ 906 milhões, quase 25 vezes superior aos R$ 37 milhões do ano anterior.