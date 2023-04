Revisão tarifária periódica da RGE será debatida em audiência pública no dia 4 de maio

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) promoverá, na próxima quinta-feira (4), a audiência pública n.º 008/2023 com objetivo de obter subsídios para o aprimoramento da proposta de revisão tarifária periódica da distribuidora gaúcha RGE. A sessão, que será presidida pelo diretor da Aneel, Hélvio Guerra, terá início às 14h no Hotel Klein Ville, localizado na Rua Brasil, 720, no centro do município gaúcho São Leopoldo. O credenciamento presencial dos participantes terá início às 13h30mon. Os índices propostos inicialmente pela Aneel preveem um aumento médio nas contas de luz para o consumidor na ordem de 6,03%. Para o cliente residencial o impacto seria de 9,49%. Após analisadas as contribuições recebidas, as novas tarifas da empresa entrarão em vigor a partir de 19 de junho.Também será discutida na revisão a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) e de Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC) da empresa, para o período de 2024 a 2028. A RGE é concessionária do serviço de distribuição de energia elétrica e atende a 3,1 milhões de unidades consumidoras em 381 municípios do Rio Grande do Sul.