Braskem aporta R$ 108 milhões em ampliação de Centro de Tecnologia e Inovação em Triunfo

expansão do seu Centro de Tecnologia e Inovação (CTI) Resultado de um investimento de R$ 108 milhões, a Braskem inaugurou nesta quarta-feira (3) a, localizado no Polo Petroquímico de Triunfo. Os recursos foram empregados no aumento da estrutura física do complexo e na aquisição de equipamentos para a pesquisas com produtos.

O presidente da Braskem, Roberto Bischoff, frisa que o Rio Grande do Sul é considerado como extremamente importante para a companhia, que é a principal fornecedora de matérias-primas da cadeia do plástico no Brasil. Somente nos últimos cinco anos, a empresa investiu aproximadamente R$ 13,5 bilhões no Estado. A Braskem gera na região em torno de 4 mil empregos diretos e cerca de 8 mil postos de trabalho indiretos.

unidade de eteno verde Uma das questões que torna a operação gaúcha estratégica para a companhia é o fato de ficar em Triunfo sua(feito de etanol oriundo da cana-de-açúcar). Essa planta está finalizando seu processo de aumento de capacidade, de 200 mil toneladas para 260 mil toneladas anuais, o que absorveu um investimento de US$ 87 milhões. Inicialmente, a previsão era que a conclusão ocorresse em março, mas Bischoff informa que a fábrica de plástico verde, que já está operando com capacidade parcial, deve atingir sua condição plena entre maio e junho.

"O crescimento da Braskem passa pelo crescimento dos bioprodutos", avalia o presidente da empresa. Dentro dessa lógica de desenvolver novas soluções, o executivo recorda que a companhia investiu, no Brasil, cerca de R$ 500 milhões em inovação no ano passado. O diretor de Desenvolvimento de Produtos e Materiais Avançados da Braskem, Fabio Lamon, complementa que a busca por artigos renováveis e recicláveis é cada vez mais intensa. Além de trabalhar com itens dessa natureza e de origem fóssil, o Centro de Tecnologia e Inovação em Triunfo, o maior que a empresa possui, atua em estudos para aprimoramento e eficientização de produtos, redução da pegada de carbono em processos de fabricação, conversão de resíduos plásticos em matéria-prima, entre outras ações.

Conforme o gerente de Inovação e Tecnologia da Braskem, Alessandro Cauduro, mais de 450 clientes foram atendidos em 2022 pelo centro de tecnologia. Já o VP de Inovação, Tecnologia e Desenvolvimento Sustentável da empresa, Antonio Queiroz, enfatiza que o espaço possui laboratórios de catálise, de controle da qualidade, para desenvolvimento de soluções para resinas, ocupa uma área total de cerca de 12 mil metros quadrados e emprega mais de 160 pesquisadores.



Centro de Tecnologia e Inovação Triunfo em números

- Mais de 12 Laboratórios, destacando a síntese de catalisadores, desenvolvimento de processos e tecnologias, laboratórios analíticos para polímeros como polipropileno, polietileno, EVA e PVC, laboratórios de aplicação de polímeros, microscopia, laboratório de fracionamento, laboratório de impressão 3D.

- Plantas-piloto de polietileno, polipropileno e eteno verde, que operam sete dias por semana, 24 horas por dia.

- Mais de 160 pesquisadores.

Ecossistema global de inovação da Braskem

- Cerca de 400 pesquisadores.

- 2 Centros de Tecnologia e Inovação (CTI): Triunfo (RS, Brasil) e Pittsburgh (PA, Estados Unidos).

- 2 Núcleos Técnicos focados em polímeros: Wesseling (Alemanha) e Coatzacoalcos (México).

- Plantas-piloto.

- 2 Núcleos de Pesquisa em Químicos Renováveis em Campinas (SP) e Boston (USA).

- 1 Núcleos de Desenvolvimento de Tecnologias de Processo em Mauá (SP).

- Mais de 450 clientes utilizam as instalações para realizar suas inovações e melhorias.