CTI da Braskem completa 20 anos e prepara expansão

Os mais de 270 projetos que estão no pipeline de inovação e tecnologia e as cerca de 900 patentes já conquistadas pela Braskem tem um aliado e tanto: o Centro de Tecnologia e Inovação (CTI) de Triunfo (RS), um dos principais ambientes de pesquisa em polímeros da América Latina, completa duas décadas em dezembro.

“O CTI é responsável por introduzir novos materiais, facilitando a vida das pessoas e trazendo de forma mais sustentável o uso e a aplicação do plástico. Nosso objetivo é entregar a melhor performance, avançando no uso do plástico”, comenta o gerente de Desenvolvimento de Produtos e Ciência dos Materiais, Alessandro Cauduro.

Ali estão sendo desenvolvidas tecnologias mundialmente inovadoras, como as resinas de alto desempenho para redução de peso de embalagens e materiais com resistência a altas temperaturas para a indústria automotiva, entre outros.

Um dos projetos mais emblemáticos foi o desenvolvimento do polietileno sustentável a partir da cana de açúcar, o primeiro de origem renovável a ser produzido em escala industrial no mundo e que foi apresentado ao mercado pela Braskem em 2010.

A Braskem pretende ofertar no mercado 300 mil toneladas de produtos com conteúdo reciclado até 2025 e 1 milhão de toneladas desses produtos até 2030.

O CTI trabalha, ainda, no aprimoramento de tecnologias para uso do plástico reciclado, novas resinas para impressoras 3D, entre outros.

Para potencializar esse trabalho, a Braskem está investindo mais de R$ 50 milhões na expansão do CTI. A inauguração será em 2023. Entre as novidades estão novos equipamentos e laboratórios de catálise e de caracterização avançada, o que inclui análises químicas, de cromatografia, fracionamento de polímeros e microscopia.

São mais de 170 profissionais, entre engenheiros químicos, engenheiros mecânicos, químicos e pesquisadores. O CTI trabalha de forma integrada com as unidades de pesquisa e desenvolvimento da Braskem nos Estados Unidos, México e Alemanha, além de outros centros no Brasil em Campinas e Santo André.