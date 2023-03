Braskem investiu mais de R$ 500 milhões em 2022 para movimentar cargas no Estado

A Braskem investe para manter uma robusta e segura operação logística no Rio Grande do Sul para deslocamento de seus produtos químicos e resinas por diferentes modais. Em 2022, as movimentações por vias hidroviárias envolvendo exportação, importação e transporte de produtos químicos foram superiores a 2 milhões de toneladas, com custos em frete de mais de R$ 534 milhões.

Apenas o transporte entre o Terminal Santa Clara, no Polo de Triunfo, e o Terminal Braskem de Rio Grande, superou meio milhão de toneladas e custo de frete em torno de R$ 124 milhões. É praticamente o dobro dos investimentos de R$ 60 milhões anunciados pelo governo estadual para dragagem de hidrovias. De acordo com Carlos Eduardo Pereira Siqueira Campos, coordenador de Logística de Líquidos e Gases da Braskem no Rio Grande do Sul, no ano passado, 133 navios estiveram do Terminal Santa Clara para transportar os produtos da Braskem, todos passando pelo Guaíba.

"A movimentação de cargas da Braskem também representa uma contribuição relevante para a economia gaúcha e envolve empresas de logística, navios e caminhões. É uma operação que gera mais de mil de empregos e receitas", afirma Daniel Fleischer, gerente de Relações Institucionais da Braskem no RS. Além da cadeia de suprimentos para produzir no Polo Petroquímico de Triunfo, a Braskem leva seus produtos para as indústrias químicas e de transformação em diversos municípios do Rio Grande do Sul, para todo o Brasil e exporta para diversos países, com impacto no desenvolvimento do Estado.

Fleischer exemplifica que, para a movimentação de cerca de 2 milhões de toneladas de resinas termoplásticas, capacidade média de produção da empresa nas unidades industriais do Polo de Triunfo, a Braskem conta com 29 linhas de ensaque, 49 docas de carregamento e 54 empilhadeiras. As plantas são capazes de armazenar 67 mil toneladas de resinas. Mas há, também, mais outros cinco armazéns externos com capacidade de 152 mil toneladas de armazenamento.

Toda essa mobilização conta como suporte de mais de mil operadores internos e externos que respondem pela expedição média diária de aproximadamente 7,3 mil toneladas. Cerca de 90% da movimentação logística de resinas é feita pelo modal rodoviário, utilizando milhares de viagens em caminhões para levar os produtos para o Brasil. A logística rodoviária para carga e descarga entre a Braskem e os terminais marítimos resultou em 19.882 viagens de caminhões.

No Polo de Triunfo, a Braskem tem capacidade produtiva de 5 milhões de toneladas, sendo 3 milhões de toneladas de produtos químicos e 2 milhões de toneladas de resinas termoplásticas, em oito unidades industriais, entre as quais está a de eteno renovável, que produz, a partir do etanol da cana-de-açúcar, a matéria-prima para as resinas de Polietileno I'm GreenTM.

Inovação desenvolvida e produzida aqui e exportada há 10 anos, gerando empregos e tributos para o Estado. No complexo também está localizado o Centro de Tecnologia e Inovação, um dos principais centros de pesquisa de polímeros da América Latina, que compartilha conhecimentos entre profissionais e academia, cria e avalia o desempenho de soluções inovadoras da química e do plástico para diferentes setores. Algumas das soluções de maior destaque da empresa nasceram no CTI, como a tecnologia dos produtos renováveis.