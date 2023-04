Eduardo Leite indica Fernando Lemos para a presidência do Banrisul

advogado Fernando Lemos para ocupar a presidência do Banrisul, em substituição ao economista O governador Eduardo Leite indicou nesta terça-feira (25) o nome do, em substituição ao economista Cláudio Coutinho . Lemos volta à função depois de passar por um processo de avaliação na Assembleia Legislativa, após ter exercido o cargo entre 2003 e 2010.

• LEIA TAMBÉM: Banrisul lança novo edital de inovação durante o South Summit





Ao anunciar o nome do substituto, o governador destacou o papel cumprido por Coutinho desde 2019 à frente da instituição financeira. “O Claudio Coutinho trouxe para o banco uma larga experiência nos setores público e privado e cumpriu com dedicação e qualidade técnica a missão, garantindo que o banco consolidasse a sua trajetória de solidez. Foi um período em que o Banrisul se colocou ao lado das necessidades do povo gaúcho”, disse.



Segundo Leite, a substituição, além de manter a trajetória recente de melhoria na prestação de serviços, tem como objetivo acelerar a aproximação do Banrisul da estratégia de desenvolvimento do Rio Grande do Sul. “O Fernando Lemos nos ajudará a ampliar a presença no banco, em sintonia com os nossos planos de acelerar o apoio à atividade produtiva a partir do financiamento, uma das prioridades da atual gestão”, explicou.



Lemos formou-se em Direito pela Universidade de Brasília (UnB) em 1986. Foi presidente da extinta Caixa Econômica Estadual entre 1990 e 1991 e diretor do próprio Banrisul entre 1996 e 1999, antes de assumir a presidência da instituição nos governos Germano Rigotto e Yeda Crusius. Atualmente, ocupa o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul.