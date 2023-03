Banrisul lança novo edital de inovação durante o South Summit

Mauro Belo Schneider

“Está lançado? Não precisa de assinatura?”, brincou o presidente do Banrisul, Claudio Coutinho, no South Summit Brazil, em Porto Alegre, durante o evento de lançamento do novo Edital de Inovação Banrisul – Negócios de Impacto, que irá financiar projetos de empresas gaúchas. No container do banco, ele e representantes do Finep e do BNDES celebraram a novidade. “O Banrisul tem como missão fomentar a inovação e a melhoria tecnológica de todos nossos parceiros no Estado do Rio Grande do Sul”, afirma.Coutinho lembra que o Banrisul apoia diversas startups com aceleração e também via Banritech e Banrihub. “Aceleramos 60 e vamos fazer com mais 30. Nosso papel é fomentar o desenvolvimento econômico e social do Estado. E nada mais importante que financiar tecnologia e empresas inovadoras”, acredita. O diretor do Banrisul, Osvaldo Lobo Pires, lembra que no primeiro edital foram recebidas 50 propostas e no segundo, número parecido. A ideia é superar essa meta nesta fase, que oferecerá um total de R$ 50 milhões, sendo o limite por projeto de R$ 15 milhões. Cada empresa, no entanto, solicita, em média, R$ 1 milhão. “Não é apenas para empresas recém-criadas. Buscamos projetos de inovação. São condições financeiras muito atrativas do ponto de vista de financiamento”, sustenta. O edital tem prazo de 45 dias, que pode ser prorrogado, e a divulgação das empresas classificadas será no início de junho. A escolha do anúncio no South Summit foi para aproveitar a vibe do evento. “É um edital que, normalmente, fazemos a cada trimestre. Desta vez, a data coincidiu com a do South Summit”, explica Pires. Podem participar da seleção empreendimentos que tenham obtido receita operacional bruta anual ou anualizada de até R$ 300 milhões no último exercício. São considerados Negócios de Impacto, para fins do edital, os projetos que tenham a intenção clara de endereçar problemas socioambientais por meio da sua atividade principal (seja esta um produto, serviço ou sua forma de operação), que atuem de acordo com a lógica de mercado, com um modelo de negócio que visa retorno financeiro, e que se comprometem a medir o impacto que geram.As empresas que forem aprovadas e optarem por obter o crédito junto ao Banrisul poderão ser financiadas pelas linhas da Finep Inovacred, Inovacred Expresso, Inovacred 4.0 ou Inovacred Aquisição Inovadora Telecom. Com prazos máximos entre 48 e 96 meses para pagamentos, as operações poderão contar com a garantia complementar do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI), no percentual de 80% do valor do financiamento.As inscrições para o Edital de Inovação Banrisul – Negócios de Impacto poderão ser feitas até o dia 14 de maio diretamente no site www.banrisul.com.br/editaldeinovacao.