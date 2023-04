Geração distribuída de energia no Brasil deve crescer, no mínimo, mais 25% até o final do ano

Jefferson Klein

O Brasil alcançou neste mês de abril o patamar de 20 mil MW de capacidade em geração distribuída (em que o consumidor produz a sua própria energia, prática que se difundiu no País principalmente com a instalação de painéis fotovoltaicos). Até o fim de 2023, a Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD) calcula que seja possível atingir uma potência instalada de, pelo menos, 25 mil MW, uma evolução de 25%.Conforme o presidente da ABGD, Guilherme Chrispim, a atual capacidade é suficiente para abastecer aproximadamente 10 milhões de residências ou 40 milhões de pessoas. A maior parte dos projetos desenvolvidos em geração distribuída pertencem ao grupo residencial, seguido pelo consumo comercial, rural e industrial. Hoje, a geração própria de energia conta com 1,8 milhão de usinas de microgeração e minigeração distribuídas pelo País e 2,4 milhões de unidades consumidoras (que representam a casa de uma família, um estabelecimento comercial ou outro imóvel).Para a professora e pesquisadora do curso de Engenharia de Gestão de Energia da Ufrgs, Aline Pan, a tendência é que a geração distribuída no País, através da fonte solar, continuará sendo uma indutora da mudança no uso da energia. “A transição energética no Brasil pode ocorrer de uma forma que não acontecerá em nenhuma outra nação do mundo, porque somos abundantes de recursos renováveis”, argumenta a docente da Ufrgs.Aline participou no final de março, na Alemanha, do Berlin Energy Transition Dialogue (BETD) 2023, evento que discutiu o assunto da transição energética. A professora comenta que, para avançar para uma produção sustentável, no encontro foram listadas ações como aumentar a mobilidade elétrica, substituição dos combustíveis fósseis e implantação de políticas públicas que apoiem medidas para reduzir as emissões de gases que provocam o aquecimento global. Além disso, foram mencionadas iniciativas como descarbonizar a indústria, incrementar a geração de energias renováveis e intensificar os programas de eficiência energética. No Brasil, uma notícia positiva quando ao tema foi a criação de uma diretoria de transição energética e energias renováveis pela Petrobras. Aline ressalta que essa pauta precisa ser debatida em todos os âmbitos e a estatal é uma espécie de “carro-chefe” na área de energia no País. De acordo com o presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), Ronaldo Koloszuk, a movimentação da companhia é um importante passo para acelerar o processo de descarbonização das atividades produtivas com a redução de emissões de gases do efeito estufa na economia. “A sinalização da Petrobras traz uma grande oportunidade para o Brasil voltar a se reindustrializar por meio de tecnologias sustentáveis de transição energética”, aponta o dirigente. Já o CEO da Absolar, Rodrigo Sauaia, afirma que, com a criação e o fortalecimento de políticas públicas e estratégias privadas que promovam a transição energética, o Brasil pode se tornar uma liderança no combate às mudanças climáticas. “O setor solar está pronto para contribuir de forma decisiva no processo de zerar as emissões na matriz, incluindo o desenvolvimento do mercado de hidrogênio verde, que poderá gerar milhares de novos empregos”, conclui o dirigente.