Rio Grande do Sul alcança 2 mil MW de potência instalada em geração distribuída de energia

Nesta quinta-feira (23), o Rio Grande do Sul se tornou o terceiro estado do País a superar a marca de 2 mil MW de capacidade em geração própria de energia elétrica, também chamada de geração distribuída (GD), em que os consumidores produzem a própria energia. A região, agora, se une a Minas Gerais, atualmente com 2,5 mil MW, e São Paulo, com 2,4 MW. A GD é muito difundida no País através da instalação de painéis fotovoltaicos.

Outro item em que o Rio Grande do Sul se destaca é na quantidade de unidades consumidoras (UCs, que podem ser casas, apartamentos, comércios, entre outras) beneficiadas pela geração própria de energia. O Estado, que conta atualmente com 225 mil UC’s, acaba de ultrapassar Minas Gerais (223 mil UC’s) e ocupa o segundo lugar nesse quesito, atrás somente de São Paulo, com 280 mil UC’s.

“A GD se consolidou ao longo dos últimos anos, em especial em 2022, como a modalidade de energia que mais cresce no Brasil. É importante começar o ano alcançando novos marcos e ampliando a potência em geração distribuída e a quantidade de UC’s, como é o caso do Rio Grane do Sul”, comenta o presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD), Guilherme Chrispim. Em pouco mais de um ano, a região dobrou sua capacidade de geração própria de energia, passando de 1 mil MW em dezembro de 2021 para 2 mil MW nesta data. Atualmente, os sistemas de geração própria de energia estão presentes em todos os 497 municípios gaúchos, sendo Caxias do Sul a cidade com maior volume de potência instalada (77,4 MW), seguida por Novo Hamburgo (47,2 MW) e Santa Maria (44,2 MW).

A energia solar é a mais utilizada pelos prossumidores gaúchos (produtores e consumidores de energia), com 1,9 mil MW (98,3%). Mini e micro termelétricas (UTE) estão em segundo lugar (15,8 MW), seguidas de Centrais Geradoras Hidrelétricas – CGH (3,1 MW). “Nos próximos anos, ampliar a diversificação das fontes empregadas em geração distribuída será um dos desafios do setor. Precisamos aproveitar melhor as possibilidades em biomassa e resíduos sólidos urbanos”, afirma Chrispim.

No Rio Grande do Sul, a classe de consumo residencial é a predominante, respondendo por 952,9 MW; logo atrás vem as conexões de estabelecimentos comerciais, com 478,5 MW. Destaque também para as áreas rural e industrial, com 365,5 MW e 153,8 MW, respectivamente.