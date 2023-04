Fórum da Liberdade terá mais de 20 horas de palestras e apresentações

Com o tema "Alice no País das Liberdades" e com a participação de mais de 40 palestrantes nacionais e internacionais, o 36º Fórum da Liberdade 2023 começa nesta quinta-feira (13) no Centro de Eventos da Pucrs, em Porto Alegre. Serão mais de 20 horas de palestras e apresentações. A atividade termina na sexta-feira (14). Dois prêmios serão entregues no Fórum da Liberdade deste ano. A agraciada com o Prêmio Liberdade de Imprensa será a jornalista Leda Nagle, enquanto o empresário Flávio Augusto da Silva receberá o Prêmio Libertas. O evento é promovido pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE).

A presidente do IEE, Victoria Pinto da Silva Jardim, considera o Fórum da Liberdade um dos espaços de debates mais incríveis porque ele ser um evento plural, além de trazer pessoas relevantes tanto em nível nacional quanto internacional para discutir diversos assuntos. "O Fórum é um espaço para abrir a cabeça de muita gente", destacou. Victoria Jardim espera que o Fórum da Liberdade 2023 resulte em discussões que possam colher frutos no futuro para a sociedade. "Estamos trazendo Alain Bertaud - um dos maiores urbanistas do Mundo o que pode resultar, por exemplo, em ideias para o Plano Diretor de Porto Alegre que está em discussão na cidade", ressaltou. Para a presidente do IEE, o Fórum da Liberdade é um espaço aberto para discussão e com diferentes pontos de vista que possam gerar em novos resultados para a sociedade.

Segundo Victoria Jardim, a edição de 2023 não terá apenas um tema, mas tratará das "diversas liberdades." Em outras palavras, a liberdade - no sentido em que acreditam os liberais (econômica, de expressão e religiosa) - irá permear debates sobre economia, agronegócio, filantropia, arquitetura, cidades, planejamento e outros assuntos. Os painéis previstos bebem na fonte de inspiração para o tema do Fórum da Liberdade, o clássico "Alice no País das Maravilhas", de Lewis Carrol, com assuntos como “Chá das cinco: como uma dose de liberdade pode mudar vidas?”, “Os dois lados da moeda: um lado fará você crescer, o outro fará você diminuir” e “Cortem as cabeças”: Brasil, império da lei ou o império do homem?”.

O evento terá dois painéis com temas da atualidade: o planejamento urbano e o agronegócio. O planejamento das cidades será debatido pelo trio formado pelo urbanista francês Alain Bertaud, pelo empresário, advogado, ativista político e publicitário alemão Titus Gebel, e por Adriano Paranaíba, que é professor, economista e doutor em Transportes pela Universidade de Brasília. Já o agronegócio brasileiro será pauta da discussão entre Nei César Mânica (presidente da Cotrijal e da Expodireto Cotrijal), Joaquim Leite (ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil no governo Jair Bolsonaro), Antônio Cabrera (ministro da Agricultura no governo Fernando Collor) e Camila Telles (comunicadora, produtora rural e fundadora da FarmCom).

A política brasileira será tratada no Fórum da Liberdade por dois governadores, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Romeu Zema, de Minas Gerais. O debate vai tratar dos rumos políticos do País no momento atual. A outra novidade da 36ª edição é o almoço de abertura e a festa de encerramento, que irão ocorrer no salão nobre da Catedral Metropolitana de Porto Alegre, diferentemente dos outros anos, quando o encontro era realizado na Associação Leopoldina Juvenil.

Entre os painelistas confirmados, estão o economista e empresário Jorge Paulo Lemman, para falar de Filantropia, a CEO da FarmCom, Camilla Telles, para tratar de agronegócio, e o professor de Economia do Instituto Federal de Goiás (IFG), Adriano Paranaíba, para abordar plano diretor e mobilidade urbana.