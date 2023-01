Fórum da Liberdade terá novo formato em 2023

Seguindo o conceito de trazer a experiência e a inovação para o evento, será inspirado na obra Alice no País das Maravilhas, do escritor inglês Lewis Carroll. "Será Alice no País das liberdades. A diferença é que colocamos como pano de fundo a floresta tropical, porque acreditamos nesses ideais na sociedade brasileira", afirmou Fernanda. O projeto conceitual também estará no livro a ser lançado pelo Instituto de Estudos Empresariais.

Conforme explicou a diretora de comunicação do IEE, Fernanda Gasperin, a 36ª edição não terá apenas um tema, mas tratará das "várias liberdades." Em outras palavras, a liberdade - no sentido em que acreditam os liberais (econômica, de expressão e religiosa) - irá permear debates sobre economia, agronegócio, filantropia, arquitetura, cidades, planejamento e outros assuntos.

"Queremos levar nossos ideais para o centro do debate, é simbólico ter esses momentos na Praça dos Três Poderes", disse o diretor. Além disso, é uma forma de unir as gerações, com o público jovem e universitário frequentando um lugar clássico, que também contempla o público mais antigo do Fórum.

"A ideia é fazer com que esses assuntos, muitas vezes densos, possam ser tratados de forma mais humana e calorosa. Os festivais têm esse caráter dinâmico, de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, essa é a nossa proposta neste ano", explica o diretor do Fórum da Liberdade, Matheus Macedo.

O 36º Fórum da Liberdade, que acontece nos dias 13 e 14 de abril, na Pucrs, terá um novo formato, com atrações no estilo "festival". Além dos tradicionais painéis que debatem economia, política e filosofia, o evento irá focar na experiência dos participantes, apostando em apresentações artísticas e musicais, com confraternizações que visam conexões no mundo do mercado. Esta também é a primeira vez que o Fórum ocorre na quinta e sexta-feira, a pedido dos participantes. O evento é organizado pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE), entidade sediada em Porto Alegre.

Durante o evento, também serão lançados livros de autores estrangeiros, como o Superabundance: The Story of Population Growth, Innovation, and Human Flourishing on an Infinitely Bountiful Planet, de Marian Tupy e Gale Pooley. Na área artística, a organização do Fórum está trabalhando em conjunto com o diretor artístico e maestro da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), Evandro Matté, para apresentar músicas de concerto e sons populares.

A meta de público é de 6 mil participantes, sendo a maioria de Porto Alegre e Região Metropolitana e estudantes, segundo os organizadores. As informações sobre a programação do Fórum da Liberdade 2023 foram divulgadas pelos diretores do IEE, Matheus Macedo e Fernanda Gasperin, durante visita ao Jornal do Comércio na tarde de ontem, quando foram recebidos pelo diretor de Operações do JC, Giovanni Jarros Tumelero.

FarmCom, Camilla Telles, para tratar de agronegócio, e o professor de Economia do Instituto Federal de Goiás (IFG), Adriano Paranaíba, para abordar plano diretor e mobilidade urbana.