Marcas precisam apostar em entretenimento para engajar público

*De Florianópolis RD Summit Tendência de marketing apontada durante palestra no, que se encerra nesta sexta-feira (28), em Florianópolis, o entretenimento é a aposta das empresas para engajar o público. A comunicação das marcas deve ir além da venda de produtos, precisa transmitir mensagens relevantes. Jurada brasileira do Festival Internacional de Publicidade de Cannes Lions (mais conhecido como o Oscar da Publicidade), Patrícia Moura, head de conteúdo da Gut, aponta que 42,7% dos internautas usam bloqueadores de anúncios. O motivo? Interrupção demais por algo que não interessa. A forma de driblar essa reação é entreter, fazer com que as pessoas não queiram fechar a propaganda. LEIA TAMBÉM > Explosão de mensagens instantâneas domina evento de marketing em SC “Quando falo em produzir conteúdo que gere entretenimento, falo de produto e marca como coadjuvantes. Todo mundo quer colocar o logo gigantesco, mas branded content é sobre história”, destacou a especialista. O mercado de entretenimento, detalhou Patrícia, faturou US$ 2,34 trilhões no mundo no último ano. É, portanto, um filão que todos querem abocanhar. Apostar em entretenimento vai muito além de mostrar as marcas nas redes sociais ou na mídia. Entre as opções que estão sendo aplicadas e bem sucedidas no mercado, estão produção de documentários, filmes ou reality shows. Nomes mundiais como Dove e Doritos se destacaram no festival de Cannes. A primeira fez uma ação de fake news entre mães e filhas e a segunda lançou um clipe musical que era ativado pelo salgadinho. As ideias, conforme Patrícia, devem partir da observação do comportamento dos consumidores. LEIA TAMBÉM > Profissionais discutem função do digital nos negócios em Florianópolis

Influenciadora cria canal no YouTube e entra na lista da Forbes

Boca Rosa começou sua trajetória empreendedora na Favela da Maré, no Rio

RD Summit/Divulgação/JC

Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, começou sua trajetória empreendedora dentro de casa, na Favela da Maré, no Rio de Janeiro. Hoje, além de influenciadora, ela tem uma marca de maquiagem e outra de produtos para cabelos. A receita do sucesso, que a levou a entrar na lista da Forbes das mulheres mais importantes do Brasil, foi engajar o público, justamente, através do entretenimento. Tudo começou, em 2011, quando Bianca postou no Orkut uma foto da maquiagem que havia feito na mãe. Ela se sentiu tão realizada pelos comentários e pela autoestima gerada que continuou o trabalho nas amigas. Lançou um blog e depois de um tempo um canal no YouTube. Após um ano mostrando às pessoas sua paixão, conquistou um milhão de visualizações. “Percebi que quanto mais criativa eu era, mais as pessoas gostavam de mim”, lembra uma das primeiras influenciadoras do País. Ao analisar o comportamento do público, criou seções, como “Primo baratinho” (de produtos mais acessíveis) e "Cara de Rica". Além disso, em sua trajetória, está a criação de uma peça de teatro sobre sua carreira, que rodou o Brasil. O entretenimento sempre foi um aliado de suas estratégias. Ao se destacar na internet, mas ainda uma iniciante no empreendedorismo, foi convidada a tomar café com a apresentadora Ana Maria Braga, para falar sobre seu canal no YouTube e virou consultora de beleza do programa É de Casa, da Rede Globo. Neste momento, criou seu produto de marca própria. “As pessoas ouvem mais o que você faz do que o que você fala”, avalia, sobre suas conquistas. Em 2020, foi convidada para entrar no reality show Big Brother Brasil, o que alavancou ainda mais a sua imagem pessoal e a de sua empresa. Durante a pandemia, ela promoveu lives e sua última invenção foi uma linha inspirada no metaverso. Uma das dicas que deu ao público do RD Summit é investir em conteúdo e pensar a marca como se fosse uma pessoa. As empresas, segundo ela, têm que prever espaços nos escritórios para que isso aconteça. “Inovação é você estar pronto para se adaptar hoje. Se você não acompanha a era digital e se engessa pensando no futuro, ficará para trás”, aconselha.

Mercado teme que tendência seja ameaça ao Google

Will Reynolds é referência mundial em SEO

RD Summit/Divulgação/JC

A preferência dos usuários por conteúdos de entretenimento é vista por parte do mercado como uma ameaça. Há quem acredite que as buscas no Google, por exemplo, estejam sendo substituídas pelo TikTok, o que impactaria o trabalho de quem cria anúncios e especializou-se em SEO, ou seja, interpretação de dados digitais. Will Reynolds, referência mundial em SEO, falou, no RD Summit, sobre o assunto. Ele mostrou indicadores que apontam que as plataformas de vídeo, como YouTube, Instagram, Snapchat e TikTok só crescem. Os profissionais de marketing, no entanto, precisam aprender a usar as informações disponibilizadas pelo Google até para criar peças nessas redes. Algo que estiver despertando interesse, por exemplo, pode virar um vídeo. “O Google tem um histórico de 20 anos de buscas. Temos que usar essa experiência a nosso favor. Admita que as pessoas estão indo ao TikTok, mas chegue nas reuniões dos executivos com relatórios de palavras-chaves. Não perderemos nossa influência se monitorarmos isso e ajudarmos nossos clientes no que precisam”, sugeriu ele aos profissionais de SEO. Reynolds ressalta que os conteúdos de entretenimento são consumidos pelas pessoas em diversos momentos, mas quando elas precisam de algo de verdade é ao Google que recorrem. Ele reconhece, porém, que alguns resultados não condizem com o que o usuário quer encontrar. Além disso, citou experiências ruins criadas há alguns anos e que hoje atrapalham o fluxo nos sites, como obrigar os usuários a clicarem em vários links apenas para gerar tráfego. Uma das lições do conteúdo de entretenimento que deve ser aplicada ao universo das marcas é a simplificação. “As pessoas acham que o SEO está morto, mas não está. O Google tem a Inteligência Artificial mais sofisticada do planeta”, afirmou, tentando convencer o público sobre o ambiente que ele mesmo informou que perde a atenção da Geração Z.

Troca de rumo para fazer rir

A Pequena Lo é formada em Psicologia

RD Summit/Divulgação/JC