Com mais de 180 horas de conteúdo, RD Summit retoma presencial

O RD Summit 2022, evento de Marketing e Vendas da América Latina, promovido pela RD Station volta ao calendário de eventos presenciais entre os dias 26 e 28 de outubro, no CentroSul (Centro de Convenções de Florianópolis), após um hiato de dois anos de restrições, em razão da pandemia de Covid-19. Em sua 8ª edição, o evento promete transformar o CentroSul em um espaço multicanal de conhecimento, network, negócios e fomento à inovação. O ponto alto do Summit é a quantidade e a qualidade do conteúdo a que os participantes terão acesso: serão mais de 180 horas de programação simultânea de 130 palestrantes de renome nacional e internacional.

O conteúdo será distribuído em oito trilhas temáticas: marketing, vendas, inovação, customer experience e customer success, desenvolvimento pessoal, gestão e estratégia, agências e diversidade. “O RD Summit vem se consolidando, ano após ano, como um evento procurado principalmente por tomadores de decisão, que representam 65% do nosso público, mas, ao mesmo tempo, oferece um conteúdo que enriquece todo tipo de profissional que vive, na prática, os desafios e as evoluções do mundo dos negócios ”, afirma Denis Braguini Bevacqua, diretor de eventos da RD Station.

A exemplo das últimas edições, profissionais de diferentes segmentos serão impactados pelo RD Summit, especialmente os ligados às agências de marketing digital, software e cloud, serviços financeiros e jurídicos, varejo e educação e ensino. Em 2022, o conteúdo do RD Summit vai explorar diferentes vertentes com o objetivo de ajudar o participante a aprimorar processos operacionais e de gestão, de forma que consigam impactar os resultados de suas organizações. “Reunimos grandes nomes de instituições e empresas, que são autoridades no mundo dos negócios, e privilegiamos cases de sucesso e que apontam tendências”, diz Bevacqua.

Estão confirmados como palestrantes principais os nomes de Martha Gabriel, referência mundial em estratégias digitais de negócios, Wil Reynolds, fundador e vice-presidente de inovação da Seer Interactive, Jacco van der Kooij, fundador do Winning By Design, April Dunford, maior especialista do mundo em posicionamento de produtos, Bianca Andrade (Boca Rosa), empresária e influenciadora digital, e Eric Santos, CEO da RD Station.

Para as demais palestras e painéis, estão confirmados nomes como Marcos Piangers (comunicador), Claudia Woods (WeWork), Rosângela Menezes (Awalé), Vitor Peçanha (Rock Content), Amanda Graciano (Fisher Venture Builder), Pedro Alvim (Magazine Luiza), Luiz Gustavo Pacete (MMA Latam e Forbes), Fabio M. Duran (Hubify), Marcus Barboza e Marcão Andrade (Tag Center), Beatriz Guarezi (Bits to Brands), Genesson Honorato (OLX Brasil), Mariana Assis (Meta), Erich Casagrande (Semrush), Vinicius Gambeta (Agência de Bolso) e João Branco (McDonald’s).