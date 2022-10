Profissionais discutem função do digital nos negócios em Florianópolis

*De Florianópolis

Estado vizinho do Rio Grande do Sul, Santa Catarina respira inovação até esta sexta-feira (28). Isto porque está ocorrendo o RD Summit, o maior evento de marketing da América Latina, que leva 12 mil pessoas ao CentroSul, em Florianópolis. Na programação do segundo dia, o foco das palestras foi o poder do digital para alavancar os negócios.

Diversos especialistas abordaram o assunto do momento: metaverso. A escritora best seller e professora Martha Gabriel abriu a manhã de atividades fazendo um alerta sobre o assunto. “Metaverso virou buzzword (palavra da moda). Se é buzzword, tem um motivo. Todo mundo está interessado. Sempre que tem algo que alguém está repetindo, procure entender. Significa alguma coisa”, disse à plateia da plenária.

Martha acredita que o metaverso não seja uma revolução, mas sim uma evolução do que a sociedade vive. Baseada em pesquisas, ela prevê, inclusive, que em 2030 cerca de 50% dos eventos ocorrerão no universo virtual. Essa imersão no digital, conforme a especialista, amplia as possibilidades e a complexidade para as empresas. O importante, no entanto, é acompanhar o comportamento do público.

Erich Casagrande, international lead marketing da Semrush Brasil (plataforma de marketing digital), falou sobre como o Google ajuda a gerar resultados às empresas quando elas aparecem na primeira página de buscas. Para que isso ocorra, ele aconselha criar conteúdo informacional em todas as páginas das marcas, detalhando produtos ou serviços.

“As pessoas pesquisam com perguntas e querem obter respostas. Façam associação do nicho que vocês trabalham”, sugeriu Casagrande, acrescentando que as equipes de marketing precisam criar campanhas que atendam as dúvidas dos consumidores.

Mirela Dufrayer, especialista em marketing digital, trouxe alguns contrapontos ao falar sobre o consumidor do futuro. De acordo com ela, essa hiperconectividade gera estresse e ansiedade - algo que deve aumentar com o 5G. A profissional prevê, portanto, um movimento de slow-technology em uma parcela de consumidores.

São pessoas em busca de uma vida com menos aceleração e estímulos, descreve. "Esse é o contraponto do Metaverso. Teremos que ter cuidado com nossa saúde mental", apontou. É o momento, lembrou, das marcas se conectarem com os consumidores que pensam da mesma forma, que buscam a sensação de encantamento.

Como o RD Summit pode inspirar os eventos gaúchos

Não tem como não relacionar o RD Summit com a South Summit, evento espanhol que promoveu sua primeira edição em Porto Alegre neste ano e que abriu ontem as inscrições para a programação de 2023. Ambos abordam inovação, empreendedorismo, marketing e vendas.

O RD Summit, que já é promovido há 10 anos, atingiu uma maturidade tão grande que a imprensa de Santa Catarina teme que o evento tenha que se mudar para São Paulo. Há quem diga que Florianópolis não suporta mais tanto público, caso a procura continue aumentando. Os hotéis ficam lotados e o trânsito intenso durante os três dias da conferência.

Mas, no CentroSul, tudo funciona muito bem. O bem-estar dos frequentadores e dos parceiros é prioridade. Abaixo, uma lista de iniciativas que são aplicadas no RD Summit que podem inspirar os organizadores da atividade em solo gaúcho.

1) Assim como em Porto Alegre, o RD Summit ocorre perto da água. Para que as pessoas possam descansar da intensa programação, a organização monta lounges ao ar livre com sofás e redes.

2) As áreas de alimentação são amplas e com muito espaço para sentar. Quem quer fazer networking ou fechar negócios também pode usar a estrutura de bancos e mesas.

3) Para promover o empreendedorismo local, o RD Summit montou uma Feira Criativa. Ali, artesãos ou pequenos empreendedores podem apresentar seus produtos. É uma aproximação interessante entre os grandes negócios e quem está iniciando.

4) E um dos ambientes mais agradáveis é a feirinha orgânica, com frutas, castanhas e cafés oferecidos gratuitamente aos frequentadores.