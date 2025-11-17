Com mais de 245 mil livros vendidos, 71ª Feira do Livro encerra com predominância dos clássicos

Com mais de 245 mil livros vendidos nos 17 dias de evento, a 71ª Feira do Livro de Porto Alegre encerrou neste domingo (16). O número representou um aumento de 16,9% nas vendas em relação a 2024, mesmo com 3 dias a menos do que na edição anterior. Os dados foram apresentados no domingo pela Câmara Rio-Grandense do Livro.

Entre os livros e autores mais vendidos, o que mais chamou a atenção foi a predominância dos clássicos. O autor mais vendido foi o filósofo russo Fiódor Dostoiévski, seguido do inglês George Orwell e do alemão Franz Kafka.

Já entre os livros que tiveram mais procura, o líder foi O Pequeno Príncipe, lançado originalmente em 1943, pelo francês Antoine de Saint-Exupéry. O clássico infantil foi seguido por Segredo Final, de Dan Brown e, em terceiro lugar estava 1984, de George Orwell.

Mesmo com relatos de grande procura nos livros de Érico e Luis Fernando Verissimo, a dupla não entrou na lista de mais vendidos. O único escritor gaúcho que figurou entre os bestsellers da Feira do Livro de Porto Alegre foi Fabrício Carpinejar, com seu livro Deixe Ir - o quarto mais vendido da edição.

Segue a lista completa:

Livros mais vendidos:

O pequeno príncipe (Antoine de Saint-Exupéry)

O segredo final (Dan Brown)

1984 (George Orwell)

Deixe ir (Fabrício Carpinejar)

A metamorfose (Franz Kafka)

Drácula (Bram Stoker)

A revolução dos bichos (George Orwell)

O diário de Anne Frank (Anne Frank)

O diário de um Banana: Festa Insana (Jeff Kinney)

Orgulho e Preconceito (Jane Austen)



Autores mais vendidos:

Fiodor Dostoiévski

George Orwell

Franz Kafka

Agatha Christie

Jane Austen

Martha Medeiros

Dan Brown

Antoine De Saint-Exupéry

Fabrício Carpinejar

Bram Stoker

Atividades gratuitas

Outro ponto de destaque da Feira do Livro foram os eventos gratuitos. Quem visitou a Feira do Livro de Porto Alegre pôde participar de mais de mil atividades gratuitas voltadas a diferentes públicos. A programação para adultos somou 237 atividades, distribuídas entre eventos artísticos, mesas e bate-papos, oficinas e vitrines de lançamento.

Isso resultou em um recorde de visitação escolar na 71ª Feira do Livro de Porto Alegre. Segundo a organização, a edição registrou um recorde ao receber 23.310 alunos durante os 17 dias de programação.

Foram realizadas 50 sessões de autógrafos escolares, que reuniram 8.994 alunos. Além disso, mais de 7 mil estudantes da rede municipal puderam adquirir livros com o auxílio financeiro oferecido pela Prefeitura, por meio do programa Alfabetiza+POA.