Publicada em 17 de Novembro de 2025 às 18:20

Com mais de 245 mil livros vendidos, 71ª Feira do Livro encerra com predominância dos clássicos

Com mais de 245 mil livros vendidos nos 17 dias de evento, a 71ª Feira do Livro de Porto Alegre encerrou neste domingo (16). O número representou um aumento de 16,9% nas vendas em relação a 2024, mesmo com 3 dias a menos do que na edição anterior. Os dados foram apresentados no domingo pela Câmara Rio-Grandense do Livro.
Entre os livros e autores mais vendidos, o que mais chamou a atenção foi a predominância dos clássicos. O autor mais vendido foi o filósofo russo Fiódor Dostoiévski, seguido do inglês George Orwell e do alemão Franz Kafka.
Já entre os livros que tiveram mais procura, o líder foi O Pequeno Príncipe, lançado originalmente em 1943, pelo francês Antoine de Saint-Exupéry. O clássico infantil foi seguido por Segredo Final, de Dan Brown e, em terceiro lugar estava 1984, de George Orwell. 
Mesmo com relatos de grande procura nos livros de Érico e Luis Fernando Verissimo, a dupla não entrou na lista de mais vendidos. O único escritor gaúcho que figurou entre os bestsellers da Feira do Livro de Porto Alegre foi Fabrício Carpinejar, com seu livro Deixe Ir - o quarto mais vendido da edição. 

Segue a lista completa:

Livros mais vendidos:
O pequeno príncipe (Antoine de Saint-Exupéry)
O segredo final (Dan Brown)
1984 (George Orwell)
Deixe ir (Fabrício Carpinejar)
A metamorfose (Franz Kafka)
Drácula (Bram Stoker)
A revolução dos bichos (George Orwell)
O diário de Anne Frank (Anne Frank)
O diário de um Banana: Festa Insana (Jeff Kinney)
Orgulho e Preconceito (Jane Austen)

Autores mais vendidos:
Fiodor Dostoiévski
George Orwell
Franz Kafka
Agatha Christie
Jane Austen
Martha Medeiros
Dan Brown
Antoine De Saint-Exupéry
Fabrício Carpinejar
Bram Stoker

Atividades gratuitas

Outro ponto de destaque da Feira do Livro foram os eventos gratuitos. Quem visitou a Feira do Livro de Porto Alegre pôde participar de mais de mil atividades gratuitas voltadas a diferentes públicos. A programação para adultos somou 237 atividades, distribuídas entre eventos artísticos, mesas e bate-papos, oficinas e vitrines de lançamento.
Isso resultou em um recorde de visitação escolar na 71ª Feira do Livro de Porto Alegre. Segundo a organização, a edição registrou um recorde ao receber 23.310 alunos durante os 17 dias de programação. 
Foram realizadas 50 sessões de autógrafos escolares, que reuniram 8.994 alunos. Além disso, mais de 7 mil estudantes da rede municipal puderam adquirir livros com o auxílio financeiro oferecido pela Prefeitura, por meio do programa Alfabetiza+POA.

 

