Mario Pirata será homenageado com cortejo, exposição e ato cultural na Feira do Livro

Nesta terça-feira (11), dentro da programação da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre, às 17h30min, acontece um Cortejo Aberto da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736), em direção a Praça da Alfândega, diretamente ao palco do Espaço Mercado das Histórias. No espaço acontecerá às 18h, uma homenagem de amigos e amigas poetas e músicos, com a presença do Grupo Ói Nóis Aqui Traveiz, ao poeta Mario Pirata, falecido em julho deste ano.
Além da exposição de fotos de Isabel Meirelles e roda de capoeira, também será apresentado o livro Ciomacio, última publicação de Mario, com a presença da editora Clô Barcellos. Pirata foi um dos criadores da antológica Roda de Poesia da Redenção. Em 1988, lançou, pela editora Tchê, Calcinha Rosa na Cadeira de Balanço, que contém vários dos poemas que recitava na Roda. As atividades da homenagem são gratuitas.