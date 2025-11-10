Mostra que fortalece a produção de artistas negros inicia nesta segunda em Pelotas e Porto Alegre

Em mais um ano de realização, a Cura: Mostra de Artes Cênicas Negras promove uma rede de encontros, articulação e celebração das performatividades negras no sul do Brasil. Desde 2020 os curadores e equipe de produção vêm trabalhando de modo a tornar público a vasta produção de artistas brasileiros e internacionais que compõem um grande espectro das matrizes do pensamento e dos fazeres negros no campo das artes da cena. E assim, chega em sua terceira edição fortalecida e maior, cumprindo sua função política em um país marcado pelas desigualdades. Pela primeira vez, o festival será simultâneo em duas cidades que se encontram a uma distância de 240 quilômetros uma da outra: Porto Alegre e Pelotas.
Entre esta segunda-feira (10) e o dia 20 de novembro, a Mostra Cura: Deslocamentos apresentará companhias e artistas de destaque no circuito de festivais, como a Cia. Heliópolis, com o espetáculo A boca que tudo come tem fome (do cárcere às ruas); o coreógrafo Mário Lopes com as três performances que integram o projeto Afrotranstopia, o espetáculo Danúbio, do Grupo Sutil Ato, do Distrito Federal, Cícera, de São Paulo, Cordão, de Malu Avellar, também de São Paulo. Do RS, destaque para a estreia do novo espetáculo da Espiralar Encruza, Molha, e importantes montagens gaúchas como Kiki Ball da Cura, Vozes de Dandara, Relaxamento Afro, entre tantas outras atrações.
Confira a programação completa nas duas cidades:
- Espetáculos em Porto Alegre
10 de novembro
19h - Cícera, no Galpão Floresta Cultural
11 de novembro
19h - Bandele – 19h, no Teatro Sesc
21h - Afrotranstopia – Movimento I, na Sala Carlos Carvalho
12 de novembro
19h - Zaze Zaze – Uma festa para Vavó, no Galpão Floresta Cultural
21h - Afrotranstopia – Movimento II, na Sala Carlos Carvalho
13 de novembro
11h - Cordão – Travessa dos Cataventos
14h - Afrotranstopia – Movimento III Celebration (filme), na Sala Eduardo Hirtz
19h - Molha, na Zona Cultural
14 de novembro
17h - Relaxamento Afro, na Travessa dos Cataventos
19h - Molha, na Zona Cultural
21h - Danúbio, no Galpão Floresta Cultural
15 de novembro
15h - ABRE-ALAS: festivais em aquilombamento - Encontro de curadores na Sala Luís Cosme da CCMQ
19h - Molha, na Zona Cultural
21h - Danúbio, no Galpão Floresta Cultural
16 de novembro
19h - Molha, na Zona Cultural
20 de novembro
15h – Kiki Ball da Cura: Cultura Negra Brasileira, na Sala Álvaro Moreyra
18h – Vozes de Dandara, no Teatro Renascença
20h – A boca que tudo come tem fome (do cárcere às ruas), no Teatro Simões Lopes Neto
- Oficinas em Porto Alegre
Dia 10 de novembro
Residência Mário Lopes - 14h às 18h / Espaço Força e Luz
Dia 12 de novembro
Oficina Relaxamento Afro - 14h às 17h - Sala Sérgio Napp 1 - 2 andar CCMQ
Dia 13 de novembro
Oficina Relaxamento Afro - 14h às 17h - Sala Sérgio Napp 1 - 2 andar CCMQ
Dias 17 de novembro
Oficina Jessé Oliveira - 10h às 12h – CHC Santa Casa
Oficina Ball, das 18h às 20h - Espaço JINKA Núcleo Afro
Dias 18 de novembro
Oficina Jessé Oliveira - 10h às 12h – CHC Santa Casa
Oficina Ball, das 18h às 20h - Espaço JINKA Núcleo Afro
Dia 19
Oficina Cia Heliópolis - 9 às 12h e das 14 às 17h - Sala de Circo - Multipalco
- Espetáculos em Pelotas
10 de novembro
19h - Qual a diferença entre o Charme e o Funk, no Colégio Pelotense
11 de novembro
19h - Cícera, às 19h na sala Carmem Biasoli
12 de novembro
10h - Kuumba conta Histórias - EMEF João da Silva Silveira
15h - Bandelli, no Colégio Pelotense
14 de novembro
15h - Katchaku Katchaka, no Céu Artes – Dunas
15 de novembro
19h - Ballroom Ndate Yalla Mbodj – 19h, no Clube Cultural Fica Ahí
16 de novembro
15h - Grão de Areia, no Céu Artes Dunas
17 de novembro
19h - Afrotranstopia – Movimento I
18 de novembro
14h - Afrotranstopia – Movimento III, às 14h no Cine UFPEL
17h - Igba Awo, no Largo do Bola
19 de novembro
19h – Espetáculo a confirmar
- Oficinas em Pelotas
12 de novembro
Oficina Contadores de Mentira, das 9h às 12h, na sala 61/ bloco 3 - Centro de Artes UFPel
Jessé Oliveira – 18h às 22h - Clube Cultural Fica Ahí
13 de novembro
Jessé Oliveira – 9h às 12h, no Clube Cultural Fica Ahí
18 de novembro
Workshop Mário Lopes – das 9h às 12h, no Clube Cultural Fica Ahí