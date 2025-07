Morre o poeta e professor gaúcho Mario Pirata, aos 67 anos

O poeta e professor gaúcho Mario Augusto Franco de Oliveira, conhecido como Mario Pirata faleceu neste domingo (20), aos 67 anos. A informação foi divulgada pela família do artista, através das redes sociais. O velório teve início na manhã desta segunda-feira (21), às 9h e seguirá até às 15h no Cemitério São Miguel e Almas (av. Prof. Oscar Pereira, 400). Após a despedida, o corpo deve ser cremado.

Nascido em Porto Alegre, em 1957, Mario Pirata teve sua trajetória marcada por uma rica diversidade de atuações, sendo também arte-educador, teatreiro e brincadeiro. Cursou Filosofia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e também teve formação em dança, teatro, música, psicomotricidade e recreação terapêutica.

Sua obra reúne 17 livros publicados, entre os quais Bicho-poesia (1998), Um, dois, bolinho de arroz (2012) e A volta do Bicho-poesia (2003). Seu título mais recente, Ciomacio (Libretos Editora) ocorreu em maio deste ano. Também constam em sua biografia diversas participações em antologias e publicações diversas.

Sua carreira no teatro foi marcada pela participação de espetáculos de rua com o coletivo Ói Nóis Aqui Traveiz, na década de 1970. Integrante do grupo, a atuadora Tânia Farias foi uma das pessoas que prestou homenagem ao artista pelas redes sociais, na manhã desta segunda-feira. "Foi embora nosso poeta. Foi brincar com as estrelas, depois de recortá-las em papel para nos entregar, foi conhecê-las pessoalmente. Voa, pajarito, amado. A gente te guarda no coração e na boca através das tuas palavras socadas com amor e fermento", escreveu Tânia.

Para além de atuar, Mario Pirata escreveu peças para os grupos de teatro de bonecos Caixa do Elefante (Porto Alegre) e Entre Linhas (Novo Hamburgo). Ainda criou e apresentou espetáculos em parceria com o músico Marcelo Fornazier, a atriz e diretora Deborah Finocchiaro, e a compositora e cantora Karine Cunha.

Trabalhou como performer, com foco em crianças e adolescentes, aliando literatura, declamação, contação de histórias, canto e brincadeira; mas também cantava e recitava poesias para púbico adulto.

De acordo com outra publicação da família, veiculada na sexta-feira (18) pelas redes sociais, o artista já vinha "vivendo um processo de despedida deste plano", por conta de estar "acamado e em estado de saúde bastante delicado".