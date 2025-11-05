Loma encerra a programação do Mistura Fina com o show 'Resposta ao Tempo'

quinta-feira (6), às 19h, o Teatro Oficina Olga Reverbel (Praça da Matriz, s/n°), recebe Loma Solaris com o espetáculo Na(Praça da Matriz, s/n°), recebe A Resposta ao Tempo , que encerra a programação da 5ª edição do Mistura Fina. Nesta última apresentação, a premiada artista celebra a canção como espaço de memória, afeto e resistência, revisitando obras que marcaram a história da música gaúcha sob novas leituras e sentidos.

Ao lado de Fernando do Ó e Gilberto Oliveira, Loma Solaris percorre um repertório que rememora uma fase de efervescente criação musical em Porto Alegre. Com uma forma singular de cantar o mundo, Loma encerra o Mistura Fina com interpretações que convidam o público a navegar entre lembranças e reflexões. No setlist, composições de grandes nomes, como O Meu Lugar (René Duque, Cao Guimarães e Loma Pereira), Água (Cao Trein), Pequena Sereia (Gilberto Oliveira e Luiz Mauro Viana), Outro Mar (Nelson Coelho de Castro), Relógios de Sol (Nei Lisboa), entre outras. A apresentação tem entrada franca.